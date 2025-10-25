Câu chuyện dùng đam mê tạo giá trị tại 'Dẫn đầu xu thế sinh lời'

Tập 1 vodcast "Dẫn đầu xu thế sinh lời" mang đến câu chuyện về cách cân bằng giữa phát triển sự nghiệp và quản trị dòng tiền để chúng vận động đúng hướng, sinh lời mỗi ngày.

"Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời" là chuỗi vodcast mới do VnExpress hợp tác Ngân hàng Quốc tế (VIB) sản xuất. Chương trình gồm 4 tập, phát sóng từ ngày 27/10. Mỗi tập mang đến những câu chuyện thật về cách con người hiện đại nhìn nhận khái niệm "sinh lời" không chỉ qua con số, mà còn ở giá trị tinh thần, cảm xúc và trải nghiệm sống. Đặc biệt, phần "Financial Hack" (mẹo tài chính) ở mỗi tập giúp khán giả dễ dàng áp dụng các bí quyết quản lý dòng tiền thông minh ngay trong đời sống hàng ngày.

Kaity Nguyễn là khách mời đầu tiên tại vodcast Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời". Ảnh: NVCC

Trong thời đại số, khái niệm "sinh lời" không chỉ gói gọn trong con số hay lợi nhuận đầu tư, mà còn phản ánh cách mỗi người tạo ra giá trị từ chính đam mê và lựa chọn sống của mình. Với thế hệ trẻ, quản lý tài chính ngoài việc tiết kiệm hay chi tiêu hợp lý, còn là khả năng khiến dòng tiền song hành cùng mục tiêu cá nhân. Kaity Nguyễn là một trong những người trẻ điển hình cho tư duy đó, khi cô nhìn nghề diễn như một khoản đầu tư nghiêm túc cho tương lai. Câu chuyện của cô mở màn cho chuỗi vodcast "Smart Money, Smart Life - Dẫn đầu xu thế sinh lời", nơi khán giả được lắng nghe cách thế hệ trẻ biến đam mê thành giá trị thật trong cuộc sống.

Diễn viên Kaity Nguyễn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim Em chưa 18, Tiệc trăng máu và mới đây là Tử chiến trên không. Đến với vodcast, Kaity chia sẻ hành trình trưởng thành cùng nghề diễn, những lựa chọn đầu tư táo bạo và triết lý sống hướng đến "sinh lời" từ chính đam mê của mình.

Cô cho biết, sau thành công của Em chưa 18, từng choáng ngợp vì sự yêu thương của khán giả và chưa thật sự xác định nghề diễn sẽ là con đường dài. "Nếu không làm diễn viên, Kaity không biết mình sẽ làm gì khác, vì điện ảnh đã là một phần con người của Kaity rồi", cô nói.

Kaity Nguyễn chia sẻ tại tập 1 của chuỗi vodcast. Ảnh: NVCC

Diễn viên cho rằng, một nghệ sĩ muốn đồng hành lâu dài với nghề cần được trang bị kỹ năng, kỷ luật và môi trường sáng tạo lành mạnh, không bao giờ dậm chân tại chỗ. "Không đứng yên" còn là bài học về đầu tư của nữ diễn viên sinh năm 1999. "Dòng tiền ngủ quên sẽ không sinh lời. Mình phải tìm cách để nó vận động đúng hướng, phù hợp với đam mê và tính cách của mình", cô nói.

Thái Anh