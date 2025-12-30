Cầu Cần Thơ 2 dự kiến khởi công năm 2026

Cầu Cần Thơ 2 vượt sông Hậu, kết nối cao tốc TP HCM - Cà Mau, tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành sau 5 năm.

Ngày 30/12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết Bộ Xây dựng đang thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cần Thơ 2 và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu.

Ban đã kiến nghị Bộ Xây dựng cân đối, bố trí nguồn vốn để sớm triển khai đầu tư. Dự kiến, dự án sẽ hoàn tất phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và lựa chọn nhà thầu trong năm 2026 và phấn đấu khởi công vào cuối năm.

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2. Ảnh: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Theo phương án đề xuất, cầu Cần Thơ 2 được xây dựng theo mô hình cầu đường bộ kết hợp đường sắt, tích hợp với công trình vượt sông Hậu của tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ. Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 17,5 km.

Điểm đầu dự án tại nút giao Chà Và hiện hữu, cuối tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Điểm cuối kết nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại nút giao IC2, phường Hưng Phú (TP Cần Thơ), giao với tuyến nối quốc lộ Nam Sông Hậu.

Phần cầu chính có kết cấu dây văng, dài hơn 1 km, vượt luồng sông Hậu, cách cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 4,5 km về phía hạ lưu. Công trình có khổ thông thuyền rộng 300 m, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, bề rộng mỗi làn 3,75 m. Hệ thống đường dẫn hai bên gồm một số cầu trung và cầu nhỏ, được thiết kế theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 100 km/h, có bố trí làn dừng khẩn cấp.

Hướng tuyến cầu Cầu Thơ 2. Đồ họa: Đăng Hiếu

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 29.525 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị hơn 21.200 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn hơn 2.100 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên 2.650 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí dự phòng.

Cầu Cần Thơ 2 giữ vai trò kết nối hai tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và Cần Thơ - Cà Mau, thuộc trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đồng thời, công trình giúp liên thông các tuyến cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược khu vực Tây Nam Bộ, tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; giảm tải quốc lộ 1, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

An Bình