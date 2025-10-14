Cậu bé xăm kín mặt làm lại cuộc đời

Trung QuốcTừng bị cô lập xã hội vì gương mặt kín hình xăm, Xia Chaoyong nay bước sang chương mới cuộc đời khi quyết tâm xóa bỏ quá khứ.

Ở tuổi 19, chàng trai đến từ Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã trải qua ba lần điều trị xóa hình. Đến nay, trán, má trái và cằm của anh gần như không còn dấu vết, chỉ còn vài vệt mờ quanh mắt phải. Giữa năm sau anh có thể xóa sạch toàn bộ hình xăm trên mặt.

"Da quanh mắt rất mỏng nên mỗi lần tẩy đều đau rát," Xia nói. "Nhưng chỉ còn hai lần nữa, tôi sẽ được bắt đầu lại cuộc đời".

Xia Chaoyong, 19 tuổi, ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên trong một lần xóa hình xăm. Ảnh: Red Star

Xia lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương. Mẹ bỏ đi ngay sau khi sinh, cha thường xuyên bạo lực và mẹ kế ghẻ lạnh. Sau một trận đòn năm 9 tuổi, cậu bé bỏ nhà đi. Trong những ngày lang bạt, Xia quen vài "đàn anh" xăm trổ. Nhìn họ, cậu nghĩ xăm hình sẽ khiến người khác sợ và không bị bắt nạt nữa.

Vết kim đầu tiên trên da năm lên 9 trở thành khởi đầu cho chuỗi năm tháng sai lầm. Đến tuổi thiếu niên, cơ thể Xia phủ kín những hình vẽ thô vụng, đặc biệt là khuôn mặt chi chít hoa văn.

Vẻ ngoài dị biệt giúp Xia nổi tiếng trên các nền tảng video ngắn, thu hút hơn một triệu người theo dõi. Thời đỉnh cao, cậu từng chi 200.000 tệ tiền boa trong một đêm ở quán bar. "Khi đó tôi nghĩ mình thành công rồi", Xia nói.

Sự nổi tiếng qua mạng chóng tàn. Khi nền tảng siết kiểm duyệt, tài khoản của Xia bị khóa, công việc mất, bạn bè cũng dần rời bỏ.

Từ năm 2022, Xia liên tiếp gặp rắc rối. Cậu mất giấy tờ tùy thân nhưng không thể làm lại từ đó không xin được việc, không mở được tài khoản ngân hàng hay đăng ký sim điện thoại. Việc đi lại các phương tiện công cộng cũng vô cùng khó khăn. Thậm chí đến sử dụng WeChat, cậu cũng phải dùng tài khoản của bố.

Cậu thiếu niên quyết tâm xóa bỏ hình xăm trên mặt, dù biết quá trình này đau đớn. "Cơ thể tôi nhạy cảm với cơn đau hơn người bình thường khiến quá trình này càng thêm khó khăn", Xia nói. "Mỗi lần tẩy xong phải đợi ba tháng cho da hồi phục".

Tháng 3/2025, sau hơn hai năm điều trị, Xia Chaoyong cuối cùng cũng nhận được căn cước công dân mới. "Giờ tôi có thể đi tàu cao tốc, máy bay mà không lo gì cả. Tôi còn có thể đăng ký tài khoản mạng xã hội bằng chính tên mình", cậu nói.

Nhìn vào gương, thấy gương mặt dần trở lại bình thường, Xia cảm thấy nhẹ nhõm. "Tôi đã đưa ra lựa chọn sai lầm khi còn thiếu hiểu biết và suốt thời gian trưởng thành luôn phải trả giá", Xia nói.

"Tôi chỉ muốn nhắn nhủ các bạn trẻ: đừng xăm mình khi chưa đủ chín chắn, không phải ai cũng đủ may mắn để làm lại từ đầu", cậu nhắn nhủ.

Bảo Nhiên (Theo Red Star)