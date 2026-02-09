Cậu bé ung thư coi thuốc đắng là 'món tráng miệng'

Trung QuốcHạo Hạo, 10 tuổi, qua đời sau 6 năm chống chọi ung thư máu với tinh thần lạc quan khi ví hành trình trị bệnh là trò chơi "đánh đuổi yêu quái".

SCMP đưa tin ngày 5/2, Hạo Hạo trút hơi thở cuối cùng tại Bắc Kinh hôm 27/1. Cha mẹ em chia sẻ tin buồn trên tài khoản mạng xã hội có hơn 600.000 người theo dõi. Video thông báo thu hút 780.000 lượt tương tác cùng 410.000 bình luận chia buồn, bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực phi thường của "chiến binh nhí".

Bệnh tật đau đớn nhưng Hạo Hạo luôn giữ tinh thần lạc quan, được mọi người trìu mến gọi là "mặt trời nhỏ". Ảnh: QQ

Cậu bé quê Quý Châu phát hiện mắc ung thư máu cấp tính dòng tủy khi mới 4 tuổi, khởi phát từ những vết bầm tím bất thường. Trong suốt 6 năm, cơ thể nhỏ bé của em gánh chịu 17 đợt hóa trị, 15 lần xạ trị và hai ca ghép tủy xương. Dù bác sĩ từng tiên lượng xấu và khuyên gia đình dừng điều trị do hy vọng mong manh cùng gánh nặng tài chính, cha mẹ Hạo Hạo vẫn kiên quyết giành giật sự sống cho con.

Giữa những cơn đau thể xác, Hạo Hạo chọn đối diện bệnh tật bằng thái độ tích cực hiếm thấy. Từ tháng 2/2023, em bắt đầu ghi lại cuộc sống thường nhật qua tài khoản "Hạo Hạo đang nỗ lực". Trong thế giới của mình, cậu bé coi những liều thuốc đắng ngắt là "món tráng miệng".

Cộng đồng mạng yêu mến gọi em là "mặt trời nhỏ" và thường gửi lời cầu chúc tốt đẹp với hy vọng "hoàng tử sớm khỏe lại, căn bệnh mãi mãi không quay về". Hệ miễn dịch suy yếu khiến Hạo Hạo không thể đến trường hay vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa. Em tìm niềm vui qua các video ngắn, nhanh chóng cập nhật nhiều trào lưu mạng xã hội. Ngay cả khi tác dụng phụ của thuốc làm gương mặt sưng phù, em vẫn hài hước hỏi mọi người liệu khuôn mặt "bánh kếp" của mình có đáng yêu không.

Tác dụng phụ của thuốc khiến gương mặt của Hạo Hạo sưng phù. Ảnh: HK01

Những ngày cuối đời, cậu bé được thưởng thức nhiều món ăn yêu thích như cá kho dưa kiểu Tứ Xuyên, sủi cảo nhân hẹ, xúc xích nướng và kẹo mút vị cam. Anh Lý Dương, cha của Hạo Hạo, cho hay con trai khen món cá "ngon nhất mà con từng được ăn". Cậu bé còn mơ ước được đưa em trai đi cắm trại và cùng nhau ăn đồ nướng. Khi bệnh tình trở nặng khiến mắt phải gần như nhắm nghiền, Hạo Hạo vẫn hóm hỉnh nói với cha rằng diện mạo này trông em giống như "một tên cướp biển trong phim".

Người cha kể trước khi đi xa, con trai còn dặn cha mẹ đừng quá đau buồn và muốn họ hứa không được ly hôn, phải sống một cuộc đời thật tốt. Bác sĩ điều trị của Hạo Hạo chia sẻ cậu bé thậm chí tự sắp xếp hậu sự cho mình. Em mong muốn được an nghỉ trên ngọn núi phía sau nhà để có thể dõi theo những người thân yêu già đi theo năm tháng. Trong tang lễ, gia đình cũng để con mặc bộ cảnh phục, bởi trở thành cảnh sát là ước mơ lớn nhất của em.

"Hãy yên nghỉ nhé. Một em bé lạc quan, kiên cường và đầy hạnh phúc. Em chính là tấm gương cho rất nhiều người lớn chúng ta", một người dùng mạng bày tỏ. Một người khác chia sẻ: "Chúc con ở thế giới bên kia luôn hạnh phúc và khỏe mạnh".

Bình Minh (Theo SCMP, Sohu, QQ)