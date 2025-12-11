Cậu bé thoát chết sau khi bị bắt cóc, chôn sống hai ngày

Thổ Nhĩ KỳAmir Alcedduh, 10 tuổi, được tìm thấy sau hai ngày bị bắt cóc, đánh đập và chôn sống dưới những tảng đá nhờ lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng khóc.

Amir Alcedduh, người Syria, mất tích sau khi rời trường tiểu học vào ngày 5/12.

Cảnh sát đã phát động cuộc tìm kiếm quy mô lớn ở thành phố Reyhanli, tỉnh Hatay và rà soát kỹ lưỡng camera an ninh khắp khu vực để cố gắng truy tìm tung tích cậu bé.

Theo báo cáo, các sĩ quan đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 200 camera trước khi xác định được Amir trong chiếc xe đang hướng về phía một con đập ở Reyhanli.

Lực lượng cứu hộ tại khu vực tìm thấy Amir Alcedduh gần con đập. Ảnh: Onedio

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ tìm kiếm xung quanh đập và khu vực lân cận. Ngày 7/12, trong lúc rà soát khu đất đầy rác gần mép nước, tình nguyện viên tên Ramazan Albayrak cho biết nghe thấy âm thanh lạ.

Ban đầu Ramazan tưởng đó là tiếng quạ kêu, rồi nhận ra đó là tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra từ dưới đống đất đá. Ramazan kể rằng nhìn thấy thứ gì đó trông giống một cơ thể nằm bên dưới nên vội vã bê những tảng đá ra. Các nhân viên cứu hộ khác hét lên gọi xe cấp cứu và lao vào hỗ trợ.

Sau khi được giải cứu, Amir được đưa đến bệnh viện với vết thương ở đầu. Bác sĩ cho biết cậu bé đã được phẫu thuật và đang trong tình trạng tốt, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhân viên cứu hộ nắm tay cậu bé sau cuộc giải cứu. Ảnh: Onedio

Bố Amir, ông Muhammed El Cedduh, nói với truyền thông địa phương: "Con trai tôi đã phải chịu đựng dưới những tảng đá đó suốt nhiều ngày. Tôi muốn kẻ ra tay độc ác với con tôi phải nhận hình phạt nặng nhất có thể".

Từ lời khai của Amir, một người đàn ông quen biết với gia đình đã bị bắt giữ. Người này phủ nhận mọi liên quan và bác bỏ những cáo buộc chống lại mình.

Tuệ Anh (theo Metro)