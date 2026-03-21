Cậu bé thoát chết khó tin khi va chạm xe máy phóng như bay

Hai người đi xe máy phóng rất nhanh qua cổng trường học ngay khi có một học sinh đi xe đạp lao ra hôm 19/3.

Tình huống giao thông: Giờ tan trường, đông học sinh đứng quanh khu vực cổng trường, lúc này một xe máy chở hai người phóng tốc độ rất nhanh tới ngay khi một học sinh đi xe đạp lao ra đường. Trong tích tắc, xe máy đâm bay chiếc xe đạp từ bên này đường sang bên kia đường. May mắn, cậu bé học sinh kịp nhảy ra khỏi xe đạp, thoát khỏi cú đâm khủng khiếp.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi qua khu vực trường học bắt buộc phải giảm tốc độ, nâng cao quan sát phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Tại đây nhiều học sinh tan học ra về hoặc chờ phụ huynh đến đón nên khá lộn xộn, chưa kể học sinh nhỏ tuổi chưa có ý thức tốt về giao thông có thể bất ngờ băng qua đường rất nguy hiểm.

Trong khi đó, phụ huynh nên hướng dẫn con em khi đi xe đạp, đi bộ từ trong trường ra đường lớn cần tập trung quan sát, không lao thẳng ra đường có thể gặp phải tình huống nguy hiểm.

Nguyên Vũ