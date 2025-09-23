Cậu bé sống sót thần kỳ sau một giờ bám càng máy bay

Ấn ĐộCậu bé 13 tuổi người Afghanistan khiến các nhân viên của sân bay quốc tế Delhi kinh ngạc khi được phát hiện sống sót trong khoang chứa càng đáp trên chuyến bay từ Kabul đến Delhi.

Chuyến bay RQ-4401 của hãng Kam Air cất cánh từ Kabul, hạ cánh xuống Delhi hôm 21/9. Ít lâu sau, nhân viên sân bay phát hiện một cậu bé đi lang thang gần máy bay và lập tức báo động.

Cậu bé được an ninh giữ lại và thẩm vấn. Cậu khai nhà ở Kunduz, Afghanistan, lẻn vào sân bay Kabul rồi chui vào khoang chứa càng đáp sau máy bay. Cậu định bay đến Iran, nhưng lên nhầm chuyến đi Delhi.

Sau kiểm tra y tế, cậu bé được đưa trở lại Kabul trên chuyến bay cùng ngày. Máy bay được kiểm tra chống phá hoại kỹ lưỡng trước khi tiếp tục khai thác.

Các chuyên gia gọi sự sống sót của cậu bé là phép màu. Tiến sĩ Ritin Mohindra, Viện Giáo dục và nghiên cứu Y khoa sau đại học (PGIMER), thành phố Chandigarh, Ấn Độ, cho biết ở độ cao khoảng 9.000 m, nhiệt độ trong khoang chứa càng đáp ở mức -40 đến -60 độ C, nồng độ oxy giảm mạnh, con người có thể bất tỉnh chỉ sau vài phút.

"Khoang càng đáp máy bay thường không có hệ thống điều áp và sưởi ấm. Nhưng nếu đứa trẻ ở bên trong khoang kín khi càng hạ cánh thu lại, có thể đã được bảo vệ khỏi những tình huống nguy hiểm đến tính mạng", chuyên gia phân tích an toàn hàng không Ấn Độ, đại úy Mohan Ranganathan, giải thích.

Sự việc khiến giới chức Ấn Độ đặt câu hỏi về lỗ hổng an ninh tại sân bay Kabul và kêu gọi tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn.

Nhật Minh (Theo New Indian Express)