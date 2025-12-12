Cậu bé ngã lăn ra đường khi đang đánh võng xe máy

Thanh HóaVượt lên qua đầu ôtô, cậu bé đi xe máy đánh võng qua lại rồi trượt lái ngã lăn ra đường hôm 11/12 tại Trịnh Khả.

Học sinh đánh võng xe máy trước đầu ôtô rồi tự ngã lăn ra đường Video: Đỗ Duy

Tình huống giao thông: Cậu học sinh đi xe máy vượt lên, đánh võng qua lại trước đầu ôtô, được một đoạn thì trượt ngã. Xe máy văng xa, may mắn cậu bé có thể đứng dậy sau tai nạn.

Luật và kỹ năng lái: Nghị định 168/2024 quy định, học sinh đi xe máy đánh võng (lạng lách) sẽ bị phạt tiền 8-10 triệu đồng. Nếu gây tai nạn giao thông, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, và tái phạm nhiều lần có thể bị tịch thu phương tiện, kèm các hình phạt bổ sung như tước giấy phép lái xe 10-12 tháng.

Với những người điều khiển phương tiện khác, nếu thấy có những người đi xe máy lạng lách, đánh võng, cần chủ động giảm tốc độ tránh xa. Trong video trên, nếu ôtô đi nhanh hơn, có thể sẽ liên lụy khi cậu bé ngã ra đường.

Nguyên Vũ