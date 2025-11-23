Cậu bé mua được nhà 'nhờ' bị tịch thu xe bán nước rong

BrazilBị cảnh sát tịch thu quầy hàng và cấm bán nước ở lề đường, Gabriel, 10 tuổi, ở TP Mossoró không ngờ đó lại là bước ngoặt giúp em có tiền mua nhà cho gia đình.

Tháng 9/2020, một đoạn video ghi lại cảnh cậu bé Gabriel ngồi khóc bên cạnh chiếc thùng đá trống rỗng ở thành phố Mossoró, bang Rio Grande do Norte, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Brazil.

Trước đó ít phút, sau khi nhận tin báo từ một người dân, Hội đồng Giám hộ cùng cảnh sát địa phương đã có mặt, tịch thu bàn ghế, quầy hàng bán nước chanh của Gabriel với lý do "ngăn chặn lao động trẻ em trái phép".

"Cháu không xấu hổ khi bán hàng, cháu chỉ xấu hổ nếu mình đi ăn trộm. Cháu làm việc để giúp mẹ và các em", cậu bé nói.

Gabriel bán hàng ở TP Mossoró, bang Rio Grande do Norte, Brazil, năm 2020. Ảnh: Yourtango

Câu nói và hoàn cảnh của Gabriel đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Một chiến dịch gây quỹ trực tuyến lập tức được phát động. Mục tiêu ban đầu là 13.500 USD (khoảng 320 triệu đồng), nhưng số tiền nhanh chóng vượt mốc 16.000 USD (gần 400 triệu đồng) nhờ sự chung tay của cộng đồng mạng.

Trước khi đổi đời, Gabriel sống cùng mẹ và ba người em trai trong một căn phòng chật chội của nhà bà ngoại ở khu ổ chuột Bairro. Gia đình em thuộc diện nghèo nhất khu vực. Mẹ của Gabriel, bà Maria das Graças, không thể đi làm vì phải 24/24 chăm sóc người em kế bị khuyết tật nặng.

Thương mẹ và các em thường xuyên thiếu sữa, thuốc men, Gabriel quyết định nghỉ học buổi chiều để đi bán nước chanh và nước đóng chai. Dưới cái nóng 40 độ C, mỗi ngày cậu bé kiếm được khoảng 4-8 USD.

Công việc không suôn sẻ. Em thường xuyên bị trẻ con trong khu ném vỏ chai vào người, chế giễu là "thằng ăn mày bán nước". Tuy nhiên, Gabriel vẫn kiên trì với giấc mơ mua một ngôi nhà để mẹ con không phải sống cảnh ở nhờ.

Số tiền quyên góp từ cộng đồng đã biến giấc mơ đó thành hiện thực sớm hơn dự kiến. Tháng 12/2020, Gabriel dùng phần lớn số tiền để mua một ngôi nhà nhỏ nhưng kiên cố, nằm xa khu ổ chuột cũ. Ngôi nhà có hai phòng ngủ, bếp và một sân nhỏ, đủ không gian để mẹ em chăm sóc em trai.

"Giờ đây con có thể yên tâm đi học mà không lo mẹ và các em bị mưa tạt gió lùa", Gabriel chia sẻ khi nhận chìa khóa nhà.

Số tiền còn dư, gia đình đầu tư một quầy nước giải khát có giấy phép kinh doanh. Gabriel không còn phải bán rong lề đường mà chỉ phụ giúp mẹ quản lý quầy vào cuối tuần. Em cũng trích một phần tiền mua xe lăn, máy đo oxy cho em trai và đóng học phí tại một ngôi trường tốt hơn.

Hiện tại, Gabriel vẫn đang theo học văn hóa và được cộng đồng địa phương gọi là "người hùng nhỏ". Một nhóm tình nguyện địa phương hỗ trợ thực phẩm hàng tháng cho gia đình cậu. Câu chuyện của Gabriel trở thành minh chứng cho thấy sự tử tế của cộng đồng có thể thay đổi số phận một con người.

Theo Cơ quan Thống kê Brazil (IBGE), hiện, có tới 16,4 triệu người, tương đương 8,1% dân số nước này, đang sống ở các khu ổ chuột với mức sống đói nghèo. Do đó, hoàn cảnh Gabriel không chỉ là bi đát riêng, mà phản ánh thách thức nhà ở trầm trọng đang ảnh hưởng hàng triệu gia đình Brazil.

Ngọc Ngân (Theo The Guardian, Yourtango)