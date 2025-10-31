Cậu bé lao xe máy như gió đối đầu ôtô

Hải PhòngLái xe gắn camera hành trình chỉ kịp nhìn thấy một cậu bé lao xe máy ngược chiều sượt qua đầu ôtô, hôm 29/10 tại đường Đà Nẵng.

Cậu học sinh lao xe điện như gió vào đầu ôtô Video: Sa Sa

Tình huống giao thông: Không đội mũ bảo hiểm, một cậu bé trong trang phục học sinh lao xe máy rất nhanh vào làn ngược chiều, sượt qua đầu ôtô. Lái xe gắn camera hành trình bị bất ngờ, chỉ kịp phản ứng bằng một lời cảm thán, nhưng may mắn không có tai nạn xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Hành vi điều khiển xe máy điện của cậu bé vô cùng nguy hiểm khi hướng thẳng vào đầu ôtô để đi ngược chiều. Nếu lái xe có gắn camera hành trình đi tốc độ nhanh hơn có thể đã khó tránh tai nạn. Tình trạng học sinh điều khiển xe máy ra đường không tuân thủ luật giao thông ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các em học sinh đồng thời ảnh hưởng đến an toàn của người khác.

Nghị định 168/2024 quy định, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt tiền 400.000-600.000 đồng. Cũng theo Nghị định này, người đi xe máy ngược chiều bị phạt 4-6 triệu đồng.

Nguyên Vũ