Cậu bé gom tiền lẻ mua giày mới cho mẹ

Trung QuốcMột cậu bé khiến cộng đồng mạng xúc động khi dùng xấp tiền lẻ tích cóp suốt nửa năm để mua đôi giày mới tặng mẹ.

Đầu tháng này, Zhang - học sinh lớp 5 tại tỉnh Hà Bắc - bước vào cửa hàng giày với xấp tiền lẻ mệnh giá 1 nhân dân tệ (khoảng 3.500 đồng). Cậu ngỏ ý muốn tìm một đôi giày thật tốt để tặng sinh nhật mẹ vì thấy đôi giày mẹ đi hàng ngày đã quá cũ và mòn rách.

Xấp tiền lẻ tổng được khoảng 200 nhân dân tệ (gần 700.000 đồng). Đây là toàn bộ tiền tiêu vặt Zhang chắt chiu từ tháng 5 năm ngoái.

Cảm động trước tấm lòng của đứa trẻ, chủ cửa hàng quyết định giảm giá đặc biệt. Cuối cùng, Zhang chỉ phải trả hơn 100 nhân dân tệ cho đôi giày thể thao màu trắng. Cô chủ còn dặn cậu bé nếu mẹ đi không vừa có thể đổi trả thoải mái. Người này cũng quay lại video để làm gương cho con gái mình, nhận xét Zhang là đứa trẻ "đến để báo đáp cha mẹ".

Chồng tiền lẻ mà Zhang đem tới cửa hàng để mua giày cho mẹ. Ảnh: Douyin.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt tương tác. "Thật là ấm lòng. Nếu tôi là mẹ cậu bé, tôi sẽ trân quý đôi giày này hơn bất cứ thứ gì", một người dùng bình luận.

Cũng có ý kiến cho rằng chủ tiệm nên tặng đôi giày, song nhiều người không đồng tình.

"Việc cậu bé tự tay trả tiền rất quan trọng. Cậu bé cần có cảm giác tự hào về thành quả suốt nửa năm của mình, thay vì nhận lấy phần thưởng mà không cần nỗ lực", một người viết.

Qua tìm hiểu của người dùng, số tiền trên là của bà ngoại cho Zhang mua đồ ăn vặt mỗi tuần, nhưng cậu không nỡ tiêu.

Mẹ của Zhang sau đó cũng đăng video đi thử đôi giày con tặng trong niềm vui tột độ. Cô chia sẻ gia đình không dạy con về lòng hiếu thảo qua sách vở, mà chỉ luôn đưa con theo cùng mỗi khi đi chăm sóc người già.

"Tôi bất ngờ khi thấy con lặng lẽ quan sát, học hỏi và trưởng thành từ hành động của cha mẹ", người mẹ tâm sự.

Khánh Linh (Theo SCMP, China Daily, Douyin)