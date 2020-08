NigeriaVideo quay cảnh Anthony Madu (11 tuổi, ở thành phố Lagos) chân trần múa ballet dưới mưa giúp em nhận học bổng toàn phần từ Nhà hát Ballet Mỹ.

Đầu tháng 6, Madu nổi tiếng trên mạng xã hội qua video chân trần múa ballet dưới mưa. Trong video dài 44 giây, em cho thấy kỹ năng múa ấn tượng, thu hút hơn 15 triệu người xem trên Twitter.

Nhà hát Ballet Mỹ (trụ sở tại thành phố New York) nhanh chóng bắt lấy cơ hội, đề nghị trao cho Madu học bổng toàn phần Ballet Beyond Borders để em có thể theo đuổi con đường vũ công ballet chuyên nghiệp.

Madu tập múa ballet cùng các bạn tại trường múa Leap of Dance (thành phố Lagos, Nigeria) ngày 27/7. Ảnh: Seun Sanni/ Reuters.

Do Covid-19, Madu chưa thể sang Mỹ học tập nên đại diện nhà hát đã mua tặng em máy tính xách tay để học trực tuyến. Cậu bé sẽ du học từ năm 2021.

"Khi múa ballet, cháu cảm thấy hạnh phúc không gì bằng. Cháu sẽ đi Mỹ, đó là những gì cháu chờ đợi và ballet đã đem lại cơ hội này cho cháu", Madu nói.

Madu là một trong 12 học sinh tại trường múa Leap of Dance (thành phố Lagos, Nigeria) do thầy giáo Daniel Ajala Owoseni thành lập năm 2017. Gọi là trường múa, nhưng Leap of Dance không có phòng tập ballet hay trang phục biểu diễn cho học sinh. Owoseni dạy miễn phí cho những em yêu thích với môn này.

"Madu là học sinh chăm chỉ và nỗ lực. Chúng tôi muốn khẳng định con trai cũng có thể theo đuổi môn nghệ thuật vốn chỉ dành cho nữ này", thầy Owoseni nhận xét.

Cậu bé giành học bổng Mỹ nhờ múa ballet dưới mưa Madu múa ballet dưới mưa. Video: Leap of Dance Academy.

Sau khi video được lan truyền, mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã quyên góp tiền, trang phục biểu diễn cho trường Leap of Dance. Owoseni dự định dùng tiền và danh tiếng để quảng bá múa ballet tại Nigeria, nơi bộ môn nghệ thuật này chưa được biết đến rộng rãi.

Tú Anh (Theo Reuters)