Cậu bé dựng quầy để khen người qua đường

MỹMỗi sáng, bé Wargo ở Illinois lại đặt chiếc bàn nhỏ, dựng ô trên bãi cỏ trước nhà, khen ngợi miễn phí bất kỳ ai đi qua trò chuyện với mình.

"Tên của cô độc đáo quá", Ethan Wargo nói với một phụ nữ vừa cất tiếng chào cậu. "Cháu thích màu đôi giày của chú", cậu bé 9 tuổi khen một người khác.

Wargo bắt đầu mở "sạp khen ngợi miễn phí" từ giữa tháng 7 ở trước căn nhà của gia đình tại Sycamore, bang Illinois, Mỹ và dành tới 5 giờ mỗi ngày tại đây. Khi có người đến gần, Wargo sẽ hỏi thăm và tìm cách làm quen với họ. Sau đó, cậu bé sẽ khen ngợi họ 1-2 lần.

"Trò chuyện với mọi người là hoạt động xã hội yêu thích của cháu", cậu nói với truyền thông địa phương.

Ethan Wargo bên cạnh "sạp khen ngợi" của mình trước nhà ở Sycamore, Illinois. Ảnh: WP

Wargo nảy ý tưởng từ một cuốn truyện tranh mới đọc được gần đây, trong đó có nhân vật mở "sạp chửi", gọi mọi người bằng những cái tên ngớ ngẩn. Cậu bé quyết định đảo ngược ý tưởng thành "sạp khen ngợi".

Wargo sau đó viết biển ghi "khen miễn phí", và mở sạp ngay cạnh quầy bán tranh của Claire, chị gái sinh đôi của mình.

Cậu cho rằng việc thu tiền cho lời khen là không hợp lý. "Cháu không muốn mọi người phải trả tiền để được thấy vui. Trả tiền cho điều như thế thật ngớ ngẩn", Wargo nói.

Hàng xóm nhanh chóng chú ý đến sạp của Wargo. Mỗi ngày, cậu đón một lượng khách ổn định.

"Khi có khách hàng đầu tiên, cháu nghĩ mình nên tiếp tục làm việc này. Gần một tháng trôi qua, mọi thứ vẫn rất tuyệt vời", Wargo nói, cho biết mình đã khen ngợi ít nhất 60 người.

"Sạp khen ngợi" của Wargo bên cạnh sạp bán tranh của chị gái song sinh Claire. Ảnh: WP

Wargo yêu cầu mỗi khách hàng kể cho cậu nghe về bản thân và ngày của họ, để cậu có thể đưa ra một lời khen phù hợp.

Rainbow Kaelin, hàng xóm của Wargo, đang lái xe về nhà hôm 14/7 thì thấy "sạp khen ngợi" của cậu nên tấp vào lề.

"Tôi thấy tấm biển 'khen miễn phí' và mỉm cười. Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời và ngọt ngào", Kealin nói.

Wargo hỏi về một ngày của Kealin. Cô trả lời rằng mình đang đào tạo một nhân viên mới ở nơi làm việc. "Cháu hy vọng người nhân viên đó học được nhiều điều từ cô, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp", Wargo nói.

Kealin cảm ơn và lái xe đi. Wargo dường như cảm thấy mình chưa khen người phụ nữ đủ, nên chạy theo xe và nói: "Tên của cô độc đáo quá".

"Cậu bé thực sự muốn một ngày của mọi người vui tươi hơn. Ngồi ngoài đường chỉ để trao tử tế, lòng tốt và niềm vui. Wargo thực sự khiến tôi ấm lòng", Kealin nói.

Wargo tiếp đón, khen ngợi các khách hàng ghé thăm sạp. Ảnh: WP

Cô quyết định để lại cho Wargo một khoản tip nhỏ, điều mà nhiều khách hàng khác cũng làm. Hai chị em Wargo và Claire gần đây đã góp chung số tiền kiếm được, khoảng 120 USD, để mua một chiếc tủ lạnh mini trong phòng ngủ.

"Mọi người đôi khi tip cho cháu và luôn nói lời cảm ơn. Thật vui khi được mọi người trân trọng", Wargo nói.

Sau gần một tháng mở sạp, Wargo có nhiều khách quen. Có người hàng xóm thậm chí quay lại 4 lần.

Trong lần ghé đầu tiên, cậu đã động viên người hàng xóm đang ưu phiền về công việc mới. "Chú không nên quá lo lắng. Chú có thể làm được", Wargo nói.

Cậu bé dự định mở sạp đến hết mùa hè. "Cháu muốn lan tỏa lòng tốt và khiến mọi người cười thật tươi. Mọi người vui vẻ, cháu thấy cũng vui lây".

Đức Trung (Theo Washington Post)