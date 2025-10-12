Cậu bé bị nhầm là AI vì quá to lớn

AustraliaCô Chloe Sutton, 25 tuổi, bị cộng đồng mạng cáo buộc dùng AI để làm giả vóc dáng con trai 19 tháng tuổi.

Cậu bé Grizzly Odell Sutton, sinh tháng 2/2024 ở Sydney, Australia. Lúc mới sinh, Grizzly nặng 3 kg, đến 4 tháng tăng lên 10,2 kg, bằng cân nặng trung bình của trẻ 11 tháng.

Hiện nay cậu bé đạt 15 kg, cao gần một mét, bằng nửa chiều cao của mẹ.

Chloe Sutton và con trai 19 tháng, nặng 15 kg ở Australia. Ảnh: NY post

Khi Chloe đưa con đi khám, các bác sĩ đều bất ngờ trước vóc dáng của cậu bé. Họ đặt cho bé biệt danh Viking vì cơ thể to lớn gợi hình ảnh chiến binh Viking.

Hiện tượng này liên quan đến tăng trưởng vượt chuẩn ở trẻ sơ sinh, chủ yếu do di truyền và dinh dưỡng. Chloe cao 1,68 m và chồng cao 1,88 m, góp phần tạo nên gen kích thước lớn cho con. Một số trẻ tăng trưởng nhanh còn do yếu tố nội tiết hoặc chuyển hóa đặc biệt. Chloe khẳng định sự phát triển của con hoàn toàn tự nhiên, nhờ bú sữa mẹ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 8-12% trẻ sơ sinh trên thế giới sinh ra với cân nặng cao bất thường, gọi là macrosomia. Ở Mỹ, tỷ lệ này là 7,8% và châu Âu là 10-15%. Dù hiếm gặp, hiện tượng trẻ phát triển lớn vượt chuẩn vẫn hoàn toàn bình thường.

Các video TikTok của Chloe Sutton, trong đó có clip đạt 17,3 triệu lượt xem, khiến Grizzly trở nên nổi tiếng, đồng thời gây tranh cãi. Nhiều người nhầm cậu là trẻ mẫu giáo hoặc sản phẩm AI. Sutton phải nhiều lần đính chính, thậm chí nhờ chồng mình đứng cạnh để so sánh.

Trước đó, cậu bé Gunner ở New York (Mỹ) cũng bị hiểu lầm tương tự. Cậu bé sinh ra với cân nặng 2,7 kg, tới 4 tháng đã nặng 10,2 kg và 11 tháng tuổi, nặng 13,6 kg.

Chế độ ăn và dinh dưỡng từ mẹ, đặc biệt sữa mẹ giàu protein trong vài tháng đầu đời, được cho là nguyên nhân chính giúp trẻ phát triển và tăng trưởng vượt chuẩn.

Ngọc Ngân (Theo NY Post)