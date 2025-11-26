Cậu bé 4 tuổi chiến thắng ung thư di căn

TP HuếLê Viết Minh Quân, 4 tuổi, hơn 10 tháng chiến đấu với u nguyên bào thần kinh di căn tủy nay hồi phục sau hóa trị và xạ trị nhờ chi phí hỗ trợ từ Quỹ Mặt trời Hy vọng - VnExpress

Với vợ chồng anh Lê Viết Tâm 37 tuổi và chị Lê Thị Bảo Ngọc 35 tuổi, con hồi phục là niềm hạnh phúc vô bờ. Sau hơn 10 tháng nằm viện điều trị, Quân còn yếu nhưng đã có thể chạy nhảy, vui chơi cùng các bạn. Ngày con trai xuất viện vào đầu tháng 11, căn nhà nhỏ của gia đình vang tiếng cười.

"Phía trước vẫn còn những tháng ngày tái khám, nỗi lo bệnh tái phát, nhưng khoảnh khắc này con còn sống, còn cười đã là món quà quý giá nhất", người bố nói.

Bé Quân điều trị tại viện. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tháng 11/2024, bé Quân sốt cao nhiều ngày liên tục không hạ, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế phát hiện bé mắc u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, di căn, tiên lượng xấu. "Nghe 'ung thư' là đã suy sụp hoàn toàn", bố bé chia sẻ.

U nguyên bào thần kinh thường gặp ở trẻ sơ sinh và dưới 5 tuổi, bởi bệnh có thể hình thành trước khi trẻ sinh ra. Đây là một khối u đặc hình thành trong các tế bào thần kinh bên ngoài não, các mô thần kinh gần cột sống cổ, ngực, bụng hoặc xương chậu, thường gặp ở tuyến thượng thận (nằm trên đỉnh của cả hai quả thận). Nhiều triệu chứng là do áp lực từ các khối u, như đau nhức xương, khó thở, sốt, thiếu máu...

Bệnh được phát hiện sau khi ung thư đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể như hạch bạch huyết (cơ quan nhỏ hình hạt đậu, giúp chống nhiễm trùng), gan, phổi, xương và tủy xương (mô xốp, đỏ, ở bên trong những xương lớn).

Do tình trạng nặng, phác đồ điều trị của Quân kết hợp nhiều biện pháp gồm phẫu thuật cắt u và xạ trị, truyền hóa chất liều cao, dùng thuốc đặc trị duy trì. Chị Ngọc đau yếu do chứng suy thận, hàng tuần phải chạy thận hai lần, anh Tâm phải nghỉ làm trông con, thu nhập bấp bênh không đủ trang trải cuộc sống. Mỗi đợt hóa chất, cơ thể Quân suy kiệt thêm, tóc rụng sạch, da xanh nhợt, miệng loét, nôn liên tục, có khi chỉ nhấp được vài thìa cháo loãng.

Quân quấy khóc khiến anh Tâm mất ngủ nhiều đêm, sức khỏe suy yếu nhưng luôn cố gắng gượng để làm chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, cùng lúc vay mượn khắp nơi để lo viện phí cho con. Người đàn ông chia sẻ "có những đêm ngồi ngoài hành lang bệnh viện, mông lung, bế tắc về tương lai".

Theo các bác sĩ, giai đoạn hóa trị thường khó khăn nhất đối với bệnh nhi. Các em truyền hóa chất mạnh gây ra nhiều tác dụng phụ, phải bổ sung dinh dưỡng do mệt mỏi tăng, chán ăn, đi ngoài, suy dinh dưỡng, sụt cân. Một số bệnh nhân phải chịu tác dụng phụ nghiêm trọng kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm sau khi kết thúc quá trình điều trị.

Bé Quân may mắn được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng - VnExpress) hỗ trợ một phần chi phí hóa trị, xạ trị, chặn ung thư di căn xa. Thể trạng bé đáp ứng thuốc nên tiến triển tốt, bác sĩ thông báo các chỉ số dần ổn định, bé khỏe lại. Tháng 11, Quân xuất viện trong niềm vui của cả gia đình.

Quân những ngày điều trị tại viện. Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Tâm đã hơn 10 tháng quen với cảnh ôm con trên giường bệnh và nỗi lo lắng, sợ hãi khi y tá bước vào phòng cầm ống tiêm. Khi bác sĩ thông báo con đủ điều kiện về nhà, "tôi lại run run, sợ đó như một giấc mơ. Chưa bao giờ tôi thấy nụ cười của con lại quý giá đến vậy", anh nói.

Trên đường rời bệnh viện, Quân ngồi trong lòng bố mẹ, đội chiếc mũ che đầu trọc. Về nhà, bé vui hơn vì có nhiều người thân bên cạnh. Hiện, bé tiếp tục được theo dõi và tái khám hàng tháng.

Thúy Quỳnh