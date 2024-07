Cậu bé 15 tuổi được tiếp thêm đam mê IT nhờ học trực tuyến

Tham gia khóa học Khoa học máy tính với Python tại FUNiX giúp Trần Đức Minh (sinh năm 2009, Hà Nội) được tiếp thêm đam mê dành cho công nghệ thông tin.

Yêu thích máy tính, công nghệ từ nhỏ, Trần Đức Minh được bố mẹ ủng hộ và giúp tìm kiếm các chương trình học phù hợp để em khám phá sở thích. Mới đây, cậu học trò Hà Nội trở thành học viên trực tuyến tại FUNiX, học khóa Khoa học máy tính với Python để theo đuổi đam mê.

Trần Đức Minh (sinh năm 2009, Hà Nội) trở thành học viên Khoa học máy tính với Python tại FUNiX để theo đuổi sở thích công nghệ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Nguyễn Thu Hằng, mẹ của Minh cho hay hai vợ chồng chị đều làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, không rành về công nghệ thông tin. Tuy vậy, với quan điểm lắng nghe, tôn trọng và khuyến khích con, anh chị đã dành nhiều thời gian tìm hiểu các khóa học phù hợp qua nhiều nguồn như Internet, nhờ bạn bè người quen giới thiệu. Qua đó, chị biết đến FUNiX với mô hình học trực tuyến 100%.

Sau một thời gian thử nghiệm phương pháp học trực tuyến tại FUNiX, gia đình đã lựa chọn khóa Khoa học máy tính với Python vì thấy phù hợp với nền tảng của con, cũng như giúp Minh có điều kiện vừa học vừa chơi, khám phá kiến thức công nghệ một cách vừa bài bản, vừa thú vị thông qua các game trên nền tảng Codecombat.

"Tôi đăng ký khóa học cho con với định hướng giúp con được trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ trước. Tiếp đó nếu con hứng thú và có đủ năng lực, con có thể học tích lũy tín chỉ để chuyển tiếp đại học sớm", người mẹ chia sẻ.

Là học sinh một trường quốc tế tại Hà Nội, Minh đã được học Tin học, biết một chút về lập trình Scratch. Khi mới bước vào chương trình học trực tuyến, Minh hơi lúng túng, nhưng dần dần em đã tìm được lộ trình phù hợp để theo đuổi định hướng của mình.

Mỗi tuần, Minh học hai buổi học online qua Zoom cùng mentor. Nhờ hình thức học một một, Minh được kèm cặp sát sao, hỗ trợ để nắm bắt những kiến thức mới mẻ liên quan tới khoa học máy tính, phát triển game, lập trình web...

Học khóa Khoa học máy tính với Python, Minh thấy dễ hiểu, ngày càng thấy hứng thú hơn với công nghệ thông tin. "Mỗi buổi học đều là một ngày đáng nhớ", Minh cho biết.

Hiện, Minh có hiểu biết cơ bản về lập trình, say mê khi được học các kiến thức về Game Development. Cậu nắm được các bước đi để làm game; các bài toán, câu lệnh giúp cậu có thể biến ý tưởng trong đầu thành hiện thực, từ đó có thể tạo game, tạo app theo sở thích.

"Em thấy lập trình game nói riêng và IT nói chung rất thú vị. Xem code trên mạng, dù nhiều chỗ chưa hiểu, em rất tò mò muốn học", Minh nói, cho biết thêm dù hiện tại kiến thức của em chưa đủ nhiều, còn nhiều thứ chưa biết, nhưng khả năng tự học của em đã được cải thiện. Cậu biết mình cần học thêm gì để làm, biết cách hỏi và nhờ thầy hỗ trợ, gợi ý các bước đi ra sao để giải quyết những vấn đề mình gặp phải...

Trần Đức Minh thêm yêu thích công nghệ sau khóa học Khoa học máy tính với Python. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài thời gian học một một với thầy, Minh còn dành thời gian làm các bài tập, lên ý tưởng, tự code... Gặp vấn đề khó, Minh tự tìm kiếm các nguồn hoặc hỏi thầy qua Zalo và gần như luôn được giải đáp ngay. Với Minh, mentor (cố vấn học tập) với cậu gần gũi như một người anh, luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, chỉ bảo cho những điều hay, trao đổi những mối quan tâm quanh việc học. Nhờ vậy, nam sinh thêm yêu thích việc học tại "trường mây".

Chị Thu Hằng cho biết, gia đình muốn con thông qua việc học có cơ hội khám phá bản thân, gia tăng trải nghiệm về IT. Đồng thời con có thể kiên định tìm hiểu ngành nghề nhưng không khiên cưỡng. Ngoài thời giờ học trên trường, lớp, theo chị khóa học online ở FUNiX sẽ giúp con phát triển sở thích một cách phù hợp. Chị Hằng nhận xét khóa học được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, đủ thú vị và độ thách thức để các con chinh phục, từ đó được tiếp thêm động lực học.

Người mẹ cho hay từ khi học FUNiX, con ngày càng say mê công nghệ thông tin, thêm kiên định với định hướng nghề so với năm 13 tuổi vì được đi "trúng hướng". Con học chủ động, tự giác, thường mày mò, tìm hiểu thêm bên ngoài. Đặc biệt, con cũng nâng cao ý thức học tập trên lớp, biết tập trung vào những môn học giúp phụ trợ cho lĩnh vực, ngành nghề IT mà con đang chọn.

"Gia đình mong muốn sẽ cho con tiếp tục vừa học, vừa lắng nghe bản thân để có một hướng đi tương lai rộng mở nhất", chị Hằng nói.

Vân Nguyễn - Quỳnh Anh