Cậu bé 13 tuổi thay đổi tích cực sau ba năm học IT trực tuyến

Cao Gia Bảo, 13 tuổi, Hà Nội theo học IT trực tuyến để làm quen với máy tính, lập trình. Hiện cậu có nhiều thay đổi tích cực sau ba năm gắn bó cùng FUNiX.

Chị Nguyễn Thị Thu Hường, mẹ của Cao Gia Bảo cho biết, ban đầu, chị muốn cho con tiếp cận công nghệ thông tin qua khóa học của FUNiX để con được làm quen, trải nghiệm. Từ đó, phụ huynh mong con có nền tảng để có thể theo đuổi dài hơi sau này.

"Tôi ủng hộ con theo ngành CNTT lâu dài vì đây là lĩnh vực đang phát triển và ngày càng quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, bước đầu tôi chỉ mong con làm quen và hứng thú với việc học tại FUNiX", chị Hường chia sẻ.

Cao Gia Bảo học lập trình trực tuyến tại FUNiX. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Về phía Bảo, cậu bé từng tiếp xúc với máy tính cũng như lập trình, nhưng ở mức độ đơn giản. Trước FUNiX, Bảo đã biết rằng để lập trình thì cần viết các đoạn code bằng ngôn ngữ lập trình và máy tính là một trong những phát minh hiện đại nhất trong lịch sử loài người.

"Máy tính và Internet đã giúp mở mang tầm hiểu biết về thế giới của em. Em đã từng tự tìm hiểu, tự học về CNTT bằng cách xem video sau đó viết vào vở", Bảo kể.

Gia Bảo bắt đầu những ngày đầu học trực tuyến tại FUNiX với khóa học về lập trình game, lập trình game trên nền tảng Code Combat thuộc khóa Computer Science with Python. Hiện tại, em theo học khóa FUNiX Wings - khóa học giúp trang bị năng lực về khả năng tự học và năng lực CNTT cơ bản dành cho học sinh. Đây đều là những khóa học bài bản về máy tính và lập trình, giúp cậu trải nghiệm chất lượng chương trình chuẩn quốc tế.

Vì học online 100%, kiến thức mới mẻ, nhiều thuật ngữ... nên ban đầu, cậu học trò cảm thấy hơi khó khăn. Chị Hường cho biết, lúc đầu, con tâm sự không biết có thể theo hết khóa học không, chị đã động viên và khuyến khích con tiếp tục, coi như để thử thách bản thân. "Tôi vui khi con càng ngày con càng hứng thú học", người mẹ nói.

Kết quả, sau khi vượt qua cảm giác bỡ ngỡ, hoang mang lúc đầu, Gia Bảo đã nỗ lực để chinh phục từng môn, từng khóa học.

Gia Bảo trong chuyến đi du lịch cùng gia đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cậu bé dần tìm được niềm hứng thú khi giải quyết những đề bài và học cách tự xây dựng sản phẩm lập trình của riêng mình. Ở khóa học Computer Science with Python, Bảo đã áp dụng các kiến thức được học, để làm thành công một số game trên nền tảng Code Combat như: Space Invader, rắn săn mồi, RBG Battle... mà cậu khá tâm đắc. Trong đó, cậu hài lòng nhất là quá trình làm một game tương tự Flappy Bird - một game mang nhiều tính sáng tạo mà cậu đã tốn nhiều thời gian để hoàn thành.

Từ tháng 9, Bảo bắt đầu bước vào khóa học FUNiX Wings. Khóa học trang bị những kiến thức căn bản về ngành IT cho đến các học phần chuyên sâu về lập trình, thiết kế đồ họa... theo giáo trình quốc tế. Bảo cũng được chọn học thêm tiếng Anh ngay trong khóa. Hoàn thành chương trình, nam sinh có thể lựa chọn tiếp tục học để chuyển tiếp vào trường đại học mình mong muốn như ĐH FPT, ĐH Deakin (Australia), ĐH City University of Seattle (Mỹ)...

Theo dõi quá trình học tập của con, chị Thu Hường hài lòng khi con vui vẻ, tự tin hơn khi tiếp xúc với máy tính, Internet và tiếp cận các ngôn ngữ lập trình game đúng cách. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỗi tuần, Bảo đều đặn vào Zoom 5 buổi để học với các mentor. Hai môn học đầu tiên của cậu là Kiến thức cơ bản về ngành Công nghệ thông tin (IT Fundamental) và Trợ lý AI trong công nghệ thông tin (AI Assistant in IT). Ngoài lúc học với mentor, Bảo dành thêm một đến hai tiếng mỗi ngày để nghiên cứu lại bài học. Những chỗ không hiểu, cậu hỏi ngay mentor để được giải đáp và chủ động tìm hiểu thêm qua mạng. Nhờ sự nhiệt tình hỗ trợ của mentor, Bảo được giải thích cặn kẽ những vấn đề mà em còn băn khoăn cũng như được các mentor gợi mở để tư duy độc lập, tự học hiệu quả.

"Những lúc chán, em thường lặng im suy nghĩ về những điều tích cực trong việc học FUNiX để từ từ lấy lại động lực, tiếp tục học", Bảo chia sẻ.

Theo dõi quá trình học tập của con tại FUNiX, chị Thu Hường hài lòng khi con vui vẻ, tự tin hơn khi tiếp xúc với máy tính, Internet và tiếp cận các ngôn ngữ lập trình game đúng cách.

"Tôi nhận thấy việc học lập trình giúp con bớt thời gian vô ích ngồi máy tính chơi game, thay vào đó là ngồi tìm tòi làm những bài tập IT. Tôi hài lòng về chất lượng dạy cũng như phương pháp dạy của FUNiX", người mẹ nói.

Còn theo Gia Bảo, việc học ở FUNiX cung cấp một nguồn kiến thức đầy đủ về ngành công nghệ thông tin hiện nay, có thể sẽ là nền tảng giúp em dễ dàng hơn cho việc làm nghề sau này. Định hướng của Bảo là có thể chinh phục những khóa học tiếp theo tại "trường mây", xa hơn là có thể theo học chương trình chuyển tiếp FUNiX vào học CNTT tại đại học FPT - ngôi trường mà cậu yêu thích. Cậu bé 13 tuổi ấp ủ mơ ước sẽ sớm sở hữu kỹ năng lập trình chuyên nghiệp, trở thành một Youtuber trong tương lai.

Vân Anh - Quỳnh Anh