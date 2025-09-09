Cậu bé 13 tuổi ở Mỹ bị bắt với 'kho vũ khí' trong nhà

Cảnh sát vừa ngăn chặn một âm mưu xả súng trường học, bắt chủ mưu là cậu bé 13 tuổi với một kho vũ khí trong nhà.

Văn phòng cảnh sát trưởng ở quận Pierce, Washington thông báo vụ bắt giữ được thực hiện vào sáng sớm 6/9 bởi các sĩ quan SWAT. Nhà chức trách khẳng định, nếu không ngăn chặn kịp, điều tồi tệ chắc chắn xảy ra, chỉ là khi nào.

Tại nhà riêng của thiếu niên này, cảnh sát phát hiện 23 khẩu súng, nhiều trong số đó có vẻ là súng trường tự chế sử dụng các bộ phận in 3D. Nhiều khẩu trong số đó không có số serie, điều này cho thấy chúng là bất hợp pháp. "Nhiều loại súng không được bảo vệ trong nhà, được gắn trên tường hoặc chỉ nằm rải rác trên bàn", cảnh sát trưởng cho biết.

Nhà chức trách cũng tìm thấy một chiếc túi có nhiều vật dụng cho thấy thiếu niên này đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xả súng trường học. Văn phòng cảnh sát trưởng từ chối tiết lộ bên trong có gì.

Cậu bé 13 tuổi ở Mỹ gây sốc khi bị bắt với 'kho vũ khí' trong nhà

Cảnh sát cũng phát hiện các băng đạn đã nạp đạn có viết tên những kẻ xả súng trường học khét tiếng trước đây, cùng quần áo và các biểu ngữ, kịch bản điển hình của những tội phạm loại này.

"Chúng tôi tin rằng cậu ta đã nghiên cưu để bắt chước", cảnh sát trưởng cho hay.

Theo hồ sơ tòa án, thiếu niên này bị cáo buộc đã đăng tải các bài viết trên mạng xã hội từ tháng 6, trong đó có ảnh cầm súng, những tin nhắn dường như "ám ảnh với các vụ xả súng, tấn công gây thương vong hàng loạt gần đây ở trường học".

Quan chức địa phương cho biết hiện cậu bé không theo học tại bất kỳ trường học nào và lần cuối cùng đi học là khi 9 tuổi, tức năm 2021.

Tính đến hôm qua, cha mẹ cậu bé chưa phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào, nhưng văn phòng cảnh sát cho biết điều đó có thể thay đổi khi cuộc điều tra tiếp tục.

Hiện cậu ta vẫn bị giam giữ và sẽ có phiên tòa đầu tiên hôm 17/9 tới. Thiếu niên này đã bị buộc tội Âm mưu đe dọa đánh bom/gây thương tích cho trường học, Tàng trữ vũ khí trái phép và Tàng trữ chất nổ trái phép.

"Đây sẽ là một vụ án thú vị để theo dõi, bởi lần đầu tiên không có nạn nhân, cũng không có hành vi bạo lực nào thực sự xảy ra. Thật tốt là chúng ta đã kịp ngăn chặn", nhà chức trách lên tiếng.

Theo Gun Violence Archive - Tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn định nghĩa xả súng hàng loạt là một vụ việc khiến bốn người trở lên bị thương hoặc thiệt mạng, xảy ra tại cả nhà riêng và nơi công cộng. Theo thống kê năm 2024 của tổ chức này, hơn 500 vụ xả súng xảy ra khắp nước Mỹ, mỗi ngày gần 2 vụ.

Độ tuổi cả nạn nhân và thủ phạm đều có xu hướng trẻ hóa, vấn nạn xả súng trường học vẫn là thảm kịch nhức nhối xã hội. Kể từ đầu năm, Mỹ đã ghi nhận hơn 140 vụ nổ súng tại các trường tiểu học và trung học.

Tại Mỹ tùy luật từng bang, phụ huynh có thể bị truy tố hình sự, dẫn đến án tù nhiều năm nếu không cất giữ súng an toàn, để trẻ em hoặc thanh thiếu niên tiếp cận rồi gây hậu quả.

Hải Thư (Theo ABC, King5)