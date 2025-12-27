Cậu bé 12 tuổi nhanh trí giúp tóm kẻ đột nhập nhà

MỹNghe tiếng cửa kính vỡ, Tristen Taylor trốn khỏi tên trộm để báo cảnh sát, được ví như nhân vật chính trong phim "Ở nhà một mình".

Theo thông cáo báo chí từ Sở Cảnh sát hạt Suffolk, vào ngày 23/12, khi ở nhà một mình, cậu bé Tristen Taylor bỗng nghe thấy tiếng kính vỡ trong bếp và tiếng ai đó di chuyển từ phòng này sang phòng khác.

Phản ứng cực nhanh, Tristen nhảy ra khỏi cửa sổ phòng ngủ tầng trệt. Không lâu sau, cậu phát hiện người đàn ông lạ mặt đang lục lọi nhà mình, nên đã trốn sau gara và gọi điện báo cảnh sát vào khoảng 12h50. Cậu bé giữ máy trong suốt thời gian chờ đợi.

Cảnh sát đến ngôi nhà ở Medford, New York, trong vòng ba phút và tìm thấy nghi phạm đột nhập vẫn đang ở bên trong. Kẻ này sau đó được xác định là Christian Garcia, người vô gia cư 53 tuổi. Nhà chức trách nói nghi phạm đã phá vỡ cửa sổ phòng bếp để vào nhà.

Cậu bé Tristen Taylor trả lời phỏng vấn sau vụ việc. Ảnh: CBS

Cảnh sát cho biết cậu bé 12 tuổi không bị thương. Nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đó, Tristen nói với KCRG-TV: "Cháu tự nhủ là 'mình phải ra khỏi nhà thật nhanh'".

Bà Tristen gọi cậu bé là "người hùng nhí" của gia đình. "Chúng tôi rất tự hào vì Tristen đã giữ được bình tĩnh và gọi cảnh sát nhanh chóng như vậy", bà nói. Gia đình cho rằng phản ứng nhanh nhạy của Tristen là nhờ trực giác tốt và những bộ phim cậu bé đã xem.

Tristen cũng là người hùng trong mắt hàng xóm vì đã ngăn chặn được một tên trộm táo bạo. "Tôi hy vọng con trai tôi cũng có thể làm như vậy. Khi có kẻ đột nhập nhà, cần phải thoát ra ngoài rồi gọi cảnh sát", hàng xóm Mike Campanella nói.

Cảnh sát cho biết Christian Garcia bị buộc tội trộm cắp cấp độ ba và tàng trữ dụng cụ trộm cắp.

Tuệ Anh (theo People, CBS)