Cậu bé 12 tuổi học FUNiX Wings sớm để chinh phục ngành IT

Bà Rịa - Vũng TàuNguyễn Trung Khoa đăng ký học chương trình FUNiX Wings với mong muốn làm quen công nghệ thông tin, cùng định hướng theo học ngành IT.

Trước FUNiX, Nguyễn Trung Khoa đã sớm thể hiện niềm yêu thích với máy tính, công nghệ. Tuy vậy, điều kiện ở tỉnh không cho phép em tìm được những đơn vị đào tạo về công nghệ thông tin phù hợp, chỗ thì địa điểm học quá xa, chỗ thì chất lượng đào tạo và chương trình chưa rõ ràng.

Nguyễn Trung Khoa học chương trình công nghệ FUNiX Wings để bắt đầu mơ ước theo đuổi ngành IT. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cha của Khoa, anh Nguyễn Văn Tiền cho biết, anh luôn rèn tính tự giác cho con trong học tập cũng như cuộc sống. Anh cũng thường xuyên lắng nghe, quan sát để tìm hiểu đam mê của con. Từ đó, anh có thể định hướng, giúp con phát huy tối đa tố chất và thế mạnh sẵn có.

"Nhận thấy con có thiên hướng IT, đồng thời hiểu được vai trò cũng lĩnh vực này trong thời đại 4.0, tôi muốn hướng con đi theo ngành nghề này. Tuy vậy, tất cả phụ thuộc vào năng lực, sở thích, đam mê thực sự của con", anh Tiền cho hay.

Khóa học FUNiX Wings là cơ hội để Trung Khoa được thử sức, trải nghiệm. Qua đó, anh Tiền cũng hiểu rõ hơn định hướng theo ngành công nghệ thông tin liệu có thực sự phù hợp với con mình.

Bắt đầu từ tháng tám, mỗi ngày, Trung Khoa đều dành 45 phút để tham gia khóa học online qua Zoom. Giờ học cố định, lịch học cố định 5 buổi một tuần, có mentor theo sát. Cách học mới mẻ nhưng khiến Trung Khoa thích thú vì em vừa tiếp thu kiến thức mới, vừa rèn luyện tính tự giác, kỷ luật học tập.

"Hannah, mentor FUNIX các thầy cô luôn quan tâm và đồng hành cùng em và các bạn. Những gì sau khóa học còn vướng mắc các thầy cô đều giải đáp kịp thời", Khoa nhận xét.

Trung Khoa thích thú với cách học mới mẻ của "trường mây". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dự kiến, FUNiX Wings sẽ gồm hai chặng, mỗi chặng ba kỳ học. Khóa học sẽ trang bị kiến thức căn bản về ngành IT cho đến các học phần chuyên sâu về lập trình, thiết kế đồ họa... theo giáo trình quốc tế. Cậu cũng được lựa chọn học thêm tiếng Anh ngay trong khóa.

Kết thúc chương trình, nam sinh có thể lựa chọn tiếp tục học để chuyển tiếp vào các trường đại học như ĐH FPT, ĐH Deakin (Australia), ĐH City University of Seattle (Mỹ)... nếu muốn theo ngành công nghệ. Nếu không có định hướng theo công nghệ thông tin, nền tảng công nghệ và kỹ năng ngoại ngữ được trang bị sẽ là một lợi thế lớn dù cậu quyết định theo đuổi bất kỳ ngành nghề nào trong tương lai.

Trung Khoa cho biết, trước FUNiX, em chưa từng có cơ hội tham gia một khóa học quốc tế theo hình thức trực tuyến nào. Sau hơn một tháng học "trường mây", Khoa đã hoàn thành những môn học đầu tiên. Em được trang bị kiến thức cơ bản về IT và ngôn ngữ lập trình. Đồng thời em cũng được trau dồi thêm vốn tiếng Anh từ giảng viên quốc tế trong khóa học.

Cậu học trò thừa nhận mình gặp phải một vài khó khăn như đôi lúc gặp trục trặc do mạng yếu, đường truyền bị gián đoạn. Ngoài ra, thời điểm mới học FUNiX là dịp hè, em dễ xếp lịch học hơn. Khi vào năm học mới có nhiều môn học, em sẽ chủ động chuẩn bị bài trên lớp thật sớm để dành thời gian buổi tối cho FUNiX Wings.

Nói về chương trình IT trực tuyến của FUNiX, anh Nguyễn Văn Tiền nhận xét khóa học đã giúp con trai được tiếp cận đúng cách, phù hợp với ngành học yêu thích. Là phụ huynh, vợ chồng anh cũng đỡ vấn đề đi lại - đón đưa con vì con có thể học online linh hoạt ngay tại nhà, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và an toàn hơn do không phải tham gia giao thông.

"Học xong môn học đầu tiên của FUNiX Wings con chia sẻ cảm thấy cách học rất hay, thỏa đam mê, khiến con tự tin hơn khi xác định được mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng", anh Tiền nói. Từ ngày con theo học FUNiX, anh Tiền cũng nhận thấy con có tính tự giác, nghiêm túc trong việc học và tự giác lập thời gian biểu cụ thể để sắp xếp việc học.

Trước thềm năm học mới, Nguyễn Trung Khoa tâm sự em sẽ nỗ lực nhiều hơn để chinh phục khóa học IT trực tuyến FUNiX Wings. Trong tương lai, em mong có thể trở thành một chuyên gia về phần mềm, sáng tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích trong đời sống.

Quỳnh Anh - Vân Anh