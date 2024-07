Cậu bé 12 tuổi chuẩn bị vào đại học

MỹSuborno Isaac Bari, 12 tuổi, đã tốt nghiệp trung học sẽ vào Đại học New York trong mùa thu tới.

Cậu bé Mỹ Suborno tốt nghiệp trường trung học Malverne ở hạt Nassau, bang New York, hôm 26/6. Cậu đã nhảy thẳng từ lớp 9 lên lớp 12 và trở thành học sinh tốt nghiệp cấp ba ít tuổi nhất nước Mỹ.

"Cháu đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học năm 14 tuổi, vào mùa xuân năm 2026", thiếu niên 12 nói, cho biết sẽ học ngành toán và vật lý tại Đại học New York vào mùa thu năm nay và tiếp tục học tiến sĩ.

Suborno Isaac Bari sau khi tốt nghiệp trung học. Ảnh: NYPost

Khi bắt đầu học lớp 12, Suborno đã theo học một số môn không cấp bằng ở các trường đại học trong bang New York như Đại học New York, Đại học Stony Brook, Đại học Thành phố New York và Đại học Brooklyn.

"Đó là thử thách mới mẻ với cháu", cậu nói. "Có nhiều bài tập về nhà hơn, nhiều tiết học dài hơn, nhiều môn và học liệu hơn. Tất cả đều phải hoàn thành trong thời gian ngắn hơn nhiều so với thời gian học ở trung học".

Gia đình của Suborno cho hay cậu bé giỏi vẽ tranh, chơi piano và tranh biện. Rashidul và Shaheda Bari, bố mẹ của Suborno, giáo dục con từ sớm. Ông Rashidul là giáo viên vật lý tại trường trung học kỹ thuật Brooklyn còn bà Shaheda là giáo viên tiểu học. Bố cậu bé cho hay con trai út tỏ ra đặc biệt thông minh từ năm 2014, khi gia đình dạy con toán cơ bản lúc bé hai tuổi.

"Lúc đó vợ tôi đang dạy con. Một ngày, cô ấy dạy cháu một cộng một và thằng bé trả lời ngay 'Mẹ ơi, một cộng một bằng hai'", Rashidul kể. "Sau đó mẹ cháu hỏi tiếp, 'thế một cộng hai bằng mấy?' Cháu trả lời 'ba'. Từ đó thằng bé hỏi mẹ rất nhiều về các phép toán".

Shaheda rất ngạc nhiên. Ban đầu, Rashidul không mấy quan tâm bởi con trai lớn, Refath Bari cũng rất thông minh. Nhưng sau đó, Suborno tiếp tục đặt nhiều câu hỏi về toán học khiến bố mẹ ngạc nhiên. Rashidul đã chia sẻ câu chuyện với giáo sư dạy ông ở trường đại học và được khuyên nên chú ý đến năng khiếu của con.

Năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi thư khen ngợi Suborno. Năm 2020, khi Suborno mới 7 tuổi, cậu bé đã được một số trường đại học ở Ấn Độ mời đến giao lưu, diễn thuyết ba lần một năm.

Hồng Hạnh (Theo CNN)