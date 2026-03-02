Cậu bé 12 tuổi chế tạo thành công lò phản ứng nhiệt hạch

Aiden McMillan, học sinh lớp 7 ở Dallas, Texas, chế tạo lò phản ứng nhiệt hạch hoạt động được tại nhà sau 4 năm nghiên cứu.

McMillan tìm hiểu về các khái niệm vật lý hạt nhân từ năm 8 tuổi, sau đó bắt đầu chế tạo nguyên mẫu lò phản ứng. Cậu biết mình thành công khi thiết bị bắt đầu tạo ra neutron, cho thấy phản ứng tổng hợp hạt nhân, hay nhiệt hạch, đang diễn ra. Cậu mô tả khoảnh khắc đó "giống như kết thúc một hành trình vô cùng dài".

Theo Ecoticias, lò phản ứng của McMillan đã được kiểm chứng bằng các phép đo neutron. Cậu bé nộp đơn lên tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness vào tháng 2 để được công nhận là người trẻ nhất chế tạo thiết bị nhiệt hạch hoạt động được.

McMillan chia sẻ, mình tìm hiểu về nhiệt hạch đơn giản vì quan tâm đến lĩnh vực này và cho rằng đây là "nguồn năng lượng của tương lai". Cậu cũng thừa nhận đã có một số "hồi chuông cảnh báo" về an toàn khi chế tạo thiết bị tại nhà. Mẹ cậu muốn biết mọi rủi ro tiềm ẩn và cách đảm bảo chúng không xảy ra.

Nhiệt hạch là quá trình tạo ra năng lượng cung cấp cho các ngôi sao như Mặt Trời. Trong quá trình này, hai nguyên tử va chạm với lực đủ mạnh để kết hợp thành một nguyên tử lớn hơn, giải phóng mức năng lượng khổng lồ. Nhiệt hạch không tạo ra chất thải phóng xạ, cũng không thải CO2 vào khí quyển như đốt nhiên liệu hóa thạch.

Aiden McMillan chế tạo lò phản ứng nhiệt hạch tại nhà. Ảnh: NBC5 News

Hiện tại, kỷ lục người trẻ nhất chế tạo thiết bị nhiệt hạch thuộc về Jackson Oswalt, đạt thành tích này vào năm 2018, chỉ vài giờ trước khi tròn 13 tuổi. Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận Oswalt đã chế tạo và vận hành cỗ máy tại nhà ở Memphis, Tennessee, sau khi bắt đầu dự án hai năm trước.

Thành tích của Oswalt từng gây chú ý lớn trên thế giới, thậm chí cậu còn được FBI ghé thăm. Họ kiểm tra toàn bộ ngôi nhà bằng máy đo Geiger, công cụ giúp phát hiện và đo bức xạ ion hóa, và không ghi nhận bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào.

Theo IFL Science, việc tạo thành công phản ứng tại nhà lại không đồng nghĩa thiết bị thật sự có khả năng sản sinh nhiều năng lượng hơn mức đầu vào mà nó cần nạp để hoạt động. Đây là điều giới nghiên cứu đang nỗ lực cải thiện. Ngoài ra, dù những lò phản ứng cá nhân như vậy có thể phát ra bức xạ, quy mô của quá trình tổng hợp hạt nhân và năng lượng sinh ra quá nhỏ để gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Thu Thảo (Theo Newsweek, IFL Science)