Cathay Việt Nam ra mắt bảo hiểm bệnh ung thư

Sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư của Cathay ra mắt trong quý I, giúp khách hàng giảm bớt lo âu cho những tình huống xấu nhất.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư, tử vong do tai nạn, tử vong không do tai nạn; hỗ trợ nằm viện do tai nạn, quyền lợi hỗ trợ chăm sóc đặc biệt do tai nạn. Trước tình hình bệnh ung thư ngày càng gia tăng trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam, sản phẩm bảo hiểm này sẽ là lựa chọn đúng đắn và rất có lợi cho các gia đình.

Cathay Life Việt Nam luôn quan tâm, giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn để chăm sóc và bảo vệ cho chính mình cũng như những người thân. Với phương châm "Quyền lợi khách hàng trên hết, trách nhiệm xã hội cùng mang", cùng mục tiêu 2025 đạt 5% thị phần thị trường bảo hiểm nhân thọ, Cathay Life Việt Nam sẽ tiếp tục thiết kế nhiều hơn nữa các sản phẩm tối ưu, đẩy mạnh chiến lược kinh doanh bền vững và gặt hái thêm những thành công mới để sớm đạt được mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính quốc tế lớn mạnh tại châu Á trong tương lai.

Trụ sở của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay tại Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay thành lập tháng 8 năm 1962, tại Đài Loan, trực thuộc Tập đoàn tài chính hàng đầu Cathay. Trong hơn 50 năm qua, với sự hỗ trợ đắc lực của hơn 26.000 nhân viên chuyên nghiệp, các cổ đông cùng mạng lưới khách hàng rộng lớn, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, Cathay luôn duy trì được mức doanh thu, tài sản và chính sách phát triển ổn định.

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam kế thừa lịch sử hơn 50 năm hoạt động thành công cùng quan niệm kinh doanh thực tế, nhiệt thành phục vụ theo phương châm "Luôn tôn trọng khách hàng, hướng tới một dịch vụ hoàn hảo". Công ty Cathay ngày càng khẳng định được vị thế của mình tại thị trường trong và ngoài nước, tự tin đưa dịch vụ của công ty từ Đài Loan vươn tới thị trường Việt Nam.

Liên hệ Cathay Việt Nam: Website: Cathaylife.com.vn.

Facebook: Cathay Life Vietnam.

Zalo: Cathay Life Vietnam.

(Nguồn và ảnh: Cathay Life Việt Nam)