Cathay Việt Nam khuyến mãi nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập

Cathay Việt Nam giảm 20% cho tất cả sản phẩm bảo hiểm mua trực tuyến trên website (trừ bảo hiểm xe máy và ôtô) nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, áp dụng đến hết ngày 31/12.

Để nhận ưu đãi, khách hàng truy cập website của Cathay, nhập mã giảm giá C15NAM tại mục "Mã giới thiệu/Mã khuyến mãi" khi chọn mua sản phẩm.

Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân Thọ Cathay Việt Nam (Cathay Insurance Việt Nam) thành lập ngày 8/12/2010. Sau 15 năm hoạt động, doanh nghiệp liên tục mở rộng quy mô, hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu trở thành "người bạn đồng hành" của khách hàng.

Hiện đơn vị sở hữu mạng lưới hơn 2.300 đại lý và 107 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc, cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng như bảo hiểm sức khỏe, ôtô, du lịch, tài sản và các giải pháp cho doanh nghiệp. Với triết lý "Phát triển bền vững - Đảm bảo chất và lượng", Cathay đang từng bước chuẩn hóa quy trình phục vụ và tăng tính minh bạch trong chi trả quyền lợi bảo hiểm giúp doanh nghiệp duy trì mức độ uy tín và củng cố niềm tin của khách hàng.

Cán bộ nhân viên của Cathay Việt Nam tham gia hoạt động teambuilding 2025. Ảnh: Cathay Việt Nam

Bên cạnh đó, Cathay cũng đẩy mạnh chuyển đổi số để mang đến cho khách hàng trải nghiệm hiện đại và thuận tiện hơn. Với các nền tảng SAG (Smart Agent Go), ứng dụng bảo hiểm hỗ trợ đại lý và website chính thức của Cathay (MBW), khách hàng có thể tiếp cận, tìm hiểu và đăng ký sản phẩm nhanh chóng.

"15 năm qua là quãng đường Cathay đồng hành cùng khách hàng, xây dựng niềm tin bằng sự tận tâm và uy tín. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến các giải pháp bảo hiểm hiện đại, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng", ông Ming, I-Ching, Tổng giám đốc Cathay Việt Nam chia sẻ.

Minh Ngọc