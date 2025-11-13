Cathay United Bank kỷ niệm 20 năm thành lập tại Việt Nam

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 hoạt động tại Việt Nam, nhằm tri ân đối tác, ghi nhận thành tựu, đặt mục tiêu hoạt động giai đoạn tiếp theo.

Sự kiện mang chủ đề "Đồng tâm nâng tầm sức mạnh" (Better Together), được tổ chức tại TP HCM và Hà Nội, ngày 21-22/10. Buổi lễ quy tụ gần 400 khách mời, bao gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp và đối tác.

Đại diện đơn vị cho biết, gia nhập thị trường từ năm 2005 với chi nhánh đầu tiên tại Chu Lai (Quảng Nam), Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) từng bước mở rộng quy mô và củng cố sự hiện diện. Năm 2022, ngân hàng chuyển chi nhánh từ Quảng Nam về TP HCM và đổi tên thành CUBHCM, đánh dấu bước chuyển chiến lược nhằm thâm nhập sâu hơn vào thị trường nội địa. Đơn vị đã tiến hành cải tạo văn phòng đại diện tại Quảng Nam (2024) và Hà Nội (2025), cho thấy định hướng phát triển bền vững, đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Ông Andrew Kuo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CUB (thứ ba từ trái sang). Ảnh: Cathay United Bank

Phát biểu tại sự kiện, ông Andrew Kuo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Cathay United Bank, cho biết đơn vị đã cùng phát triển với nền kinh tế năng động của Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Ngay từ ngày đầu tiên, đơn vị hoạt động với mục tiêu hỗ trợ sự phát triển của đất nước, kết nối cơ hội và mang đến các giải pháp tài chính đổi mới nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục quá trình chuyển đổi kinh tế, đơn vị đang đầu tư vào số hóa để cung cấp các dịch vụ an toàn và tiện lợi. Việc tăng vốn vào Chi nhánh TP HCM trong năm nay, cho thấy cam kết dài hạn và sự tin tưởng của CUB vào thị trường này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục xem Việt Nam là quê hương thứ hai, qua đó đẩy mạnh hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng khu vực hàng đầu châu Á", ông Andrew Kuo nói.

Trong ba năm gần đây, CUBHCM duy trì tăng trưởng hai chữ số cả về doanh thu và lợi nhuận, cho thấy hiệu quả vận hành và chiến lược đúng hướng. Tính đến năm hết tháng 10 năm nay, ngân hàng hợp tác hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan, tham gia hơn 100 dự án cho vay hợp vốn, trong đó gần 20 dự án CUB giữ vai trò điều phối chính (lead arranger). Đơn vị cũng đóng vai trò là cầu nối cho việc mở rộng khu vực, chuyên biệt trong các lĩnh vực cho vay hợp vốn, tài trợ thương mại và dịch vụ tư vấn.

Ông Andrew Kuo phát biểu tại tiệc kỷ niệm 20 năm của CUBHCM. Ảnh: Cathay United Bank

Đối với tài chính bền vững, CUB là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng Nguyên tắc xích đạo (Equator Principles). Đồng thời, ngân hàng triển khai các gói cho vay thương mại xanh (Green Loan), nhằm hỗ trợ các dự án được cấp chứng nhận LEED và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.

Trong sự kiện, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đánh giá CUB là đối tác tài chính chiến lược và đáng tin cậy trong suốt bảy năm hợp tác với Vingroup. Bà đánh giá cao chuyên môn của ngân hàng trong các khoản cho vay hợp vốn phức tạp, tư duy đầu tư dài hạn, mạng lưới khu vực vững mạnh và cam kết đối với quan hệ đối tác bền vững.

Các nỗ lực của CUBHCM trong phát triển số hóa, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đóng góp xã hội mang lại những thành tựu nổi bật trong giai đoạn này. Năm 2024, đơn vị ra mắt ứng dụng "CUB Vietnam" - nền tảng cho vay tiêu dùng kỹ thuật số 100% online (end-to-end) đầu tiên của ngân hàng có vốn Đài Loan tại Việt Nam. Đến tháng 10 năm nay, ứng dụng đạt 640.000 người dùng và 5 triệu lượt tải, đồng thời nhận 4 giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng số.

CUBHCM cũng được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025" (Best Companies to Work for in Asia) tại HR Asia Awards, ghi nhận nỗ lực trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển đội ngũ. Ngân hàng có gần 200 nhân viên, trong đó 80% là người Việt, cùng đội ngũ 40 chuyên gia công nghệ và dữ liệu, dự kiến tăng nhân sự thêm 25% trong năm 2026, nhằm tăng cường năng lực hoạt động tại địa phương.

Đội ngũ CUBHCM tại sự kiện. Ảnh: Cathay United Bank

Về trách nhiệm xã hội, ngân hàng duy trì chương trình "Kế hoạch ươm mầm đại thụ" suốt 17 năm qua. Với khoản học bổng trị giá gần 13 tỷ đồng, chương trình đã được trao cho hơn 22.000 học sinh trên toàn quốc, thể hiện niềm tin vào giá trị lâu dài của giáo dục.

Đại diện ngân hàng cho biết, để hiện thực hóa các cam kết dài hạn, CUB luôn được hậu thuẫn bởi nguồn lực và kinh nghiệm dồi dào từ tập đoàn Cathay Financial Holdings (Cathay FHC), một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất tại Đài Loan. Cathay FHC có nền tảng vững chắc hơn 60 năm, không ngừng mở rộng sự hiện diện trên khắp châu Á.

Tập đoàn đang vận hành 969 chi nhánh trong khu vực, với tổng tài sản quản lý hơn 400 tỷ USD. Khi bước vào thập niên thứ ba tại Việt Nam, ngân hàng vẫn kiên định với chiến lược tăng cường hiện diện tại địa phương, kết nối khu vực và tận dụng toàn bộ sức mạnh của Tập đoàn Cathay FHC để cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện xuyên biên giới, hướng tới mục tiêu trở thành "Ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á".

Hoàng Đan