Cathay Pacific tăng tần suất bay Việt Nam - Dallas

Hong Kong - Dallas là đường bay dài nhất Cathay Pacific đang vận hành, sẽ tăng tần suất lên các chuyến bay hàng ngày từ tháng 10.

Cathay Pacific chính thức khai thác đường bay thẳng Hong Kong - Dallas từ cuối tháng 4, tần suất 4 chuyến mỗi tuần. Mới đây, hãng công bố nâng số chuyến bay lên 7 chuyến một tuần, tức mỗi ngày sẽ có một chuyến.

Lịch bay mới chính thức áp dụng từ 27/10, kịp thời phục vụ cao điểm giữa châu Á và Bắc Mỹ. Theo đó, hành khách từ Việt Nam nay có thể kết nối hàng ngày thuận tiện và thoải mái đến các thành phố Bắc Mỹ qua trung tâm trung chuyển của Cathay Pacific tại Hong Kong.

Dòng máy bay A350-1000 của Cathay Pacific. Ảnh: Cathay Pacific

Ngoài ra, từ cuối tháng 10/2025, Tập đoàn Cathay sẽ có hơn 70 chuyến bay mỗi tuần giữa Việt Nam và Hong Kong. Mạng bay bao gồm: đường bay trực tiếp từ Hà Nội (12 chuyến), TP HCM (18 chuyến); chặng liên danh với HK Express từ Đà Nẵng (21 chuyến), Nha Trang (4 chuyến) và Phú Quốc (19 chuyến). Từ điểm trung chuyển Hong Kong, hành khách có thể tiếp tục nối chuyến đến Dallas rồi chuyển tiếp đến các thành phố lớn tại Mỹ như Houston, Atlanta, Minneapolis, Phoenix, Orlando, Denver. Với điểm trung chuyển ngay tại cửa ngõ châu Á, khách du lịch Việt Nam đi thăm thân, du học, nghỉ dưỡng hay công tác, nay có thêm lựa chọn chuyến bay, linh hoạt lịch trình và thuận tiện sắp xếp nối chuyến.

Hãng cũng đang khai thác nhiều đường bay khác đến 8 thành phố lớn ở Bắc Mỹ gồm Vancouver, Toronto, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Dallas, Boston và New York. Từ các điểm đến này, hành khách có thể dễ dàng chuyển tiếp đến hơn 50 thành phố khác trên khắp Bắc Mỹ thông qua mạng lưới liên minh hàng không toàn cầu oneworld.

Cathay Pacific được bình chọn hạng Phổ thông Tốt nhất Thế giới tại Skytrax 2024 và 2025. Ảnh: Cathay Pacific

Mới đây, Cathay Pacific được Skytrax 2025 vinh danh top 3 hãng hàng không tốt nhất thế giới và hạng Phổ thông Tốt nhất Thế giới lần thứ hai liên tiếp. Đồng thời, hãng còn giữ danh hiệu Hệ thống giải trí trên không tốt nhất thế giới, lần thứ hai được vinh danh trong ba năm trở lại đây. Theo Cathay Pacific, những nỗ lực này góp phần thể hiện cam kết của hãng với tầm nhìn trở thành một trong những hãng dịch vụ tốt nhất thế giới.

Hạng Phổ thông của Cathay Pacific cung cấp nhiều tiện ích cao cấp như thiết kế ghế ngồi công thái học, tối ưu sự thoải mái cho hành khách. Hệ thống giải trí cung cấp kho nội dung tương đương hơn 4.000 giờ, trải dài từ những tựa phim bom tấn Hollywood và kinh điển của Hong Kong, đến các chương trình độc quyền trên Disney+ cùng các trận cầu thể thao truyền hình trực tiếp. Tính đến tháng 8 năm nay, Cathay Pacific là một trong số ít hãng hàng không trên thế giới cung cấp màn hình giải trí tại lưng ghế kèm kết nối wifi trên 100% đội bay, kể cả khoang hạng Phổ thông.

Hạng Phổ thông cao cấp có ghế ngồi rộng rãi, độ ngả ghế lớn, gác chân bọc da và bàn ăn rộng rãi nhằm góp phần nâng tầm hành trình trải nghiệm. Trên những đường bay tầm trung và đường dài, hãng nối dài trải nghiệm cao cấp khi phục vụ rượu prosecco trên những chuyến bay nhất định. Đi kèm là bộ vệ sinh cá nhân cùng dịch vụ chu đáo, thể hiện một phần bản sắc hiếu khách của hãng.

Giường trải phẳng trên hạng Thương gia đảm bảo sự thoải mái cho hành khách. Ảnh: Cathay Pacific

Cao cấp hơn, hạng Thương gia của Cathay Pacific có ghế ngả thành giường phẳng, màn hình giải trí cảm ứng lớn, cổng sạc và bộ chăm sóc cá nhân từ Bamford. Các tiện nghi mang đến hành trình thoải mái khi hành khách có thể tận hưởng những series phim yêu thích, làm việc, hay đơn giản là nghỉ ngơi tại độ cao 30.000 feet. Hệ thống chiếu sáng thông minh, giảm thiểu tiếng ồn và những cải thiện về áp suất trong khoang cũng giúp giấc ngủ trọn vẹn hơn.

Trải nghiệm ẩm thực cũng được chú trọng nhờ nguyên liệu được tuyển chọn, thực đơn đa dạng. Hãng bay kỳ vọng đưa du khách đến những cuộc thưởng lãm văn hóa bằng ẩm thực, từ món bánh trứng biểu tượng phong cách Hong Kong đến thực đơn sáng tạo hợp tác cùng nhà hàng sao Michelin như Duddell’s hay Louise ở hạng Thương gia và hạng Nhất.

Trải nghiệm này không chỉ giới hạn trên các khoang ghế cao cấp mà dành cho cả hành khách hạng Phổ thông Cao cấp và Phổ thông với thực đơn hợp tác với nhà hàng sao Michelin Yat Tung Heen. Hãng còn có dịch vụ Cathay Signatures cho hạng Thương gia và hạng Nhất, cho phép đặt trước những món ngon nổi bật và phục vụ trên một số chuyến bay nhất định.

The Nook tại phòng chờ hạng Thương gia The Bridge. Ảnh: Cathay Pacific

Tại trung tâm trung chuyển của Cathay Pacific ở Hong Kong, các phòng chờ được thiết kế để mang đến sự thoải mái với không khí yên bình, tách biệt khỏi những ồn ào tại sân bay, giúp hành khách thư giãn, nghỉ ngơi. Một trong những phòng chờ được yêu thích là The Bridge (nằm cổng 35 tại Nhà ga số 1), vừa trở lại với diện mạo mới.

Cùng với đó là mô hình ẩm thực mới của hãng - The Nook, mang đến thêm lựa chọn mở rộng bên cạnh Noodle Bar với món mì trứ danh. Hành khách có thể thưởng thức tại The Nook những món ăn Trung Hoa tuyển chọn như bánh bao kẹp nhân mặn, bánh hành giòn rụm và bánh cuốn nóng hổi.

Phòng chờ The Bridge kế thừa ngôn ngữ thiết kế đương đại từ hai phòng chờ hiện hữu tại Sân bay Quốc tế Hong Kong là The Pier và The Deck. Không gian mang tông gỗ ấm áp, nhiều khu vực nghỉ ngơi và một quầy bar với khung cảnh đường băng, mang lại cho hành khách sự yên tĩnh trước khi khởi hành. Ngoài ra phòng còn có hệ thống làm thủ tục sinh trắc học, giúp hành khách tiết kiệm thời gian. Những tiện ích này góp phần tạo hành trình quá cảnh thật liền mạch và thoải mái.

Thy An