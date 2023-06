Cathay Life Việt Nam tung khuyến mại không giới hạn

Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay (Cathay Life Việt Nam) triển khai chương trình khuyến mại nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập từ ngày 25/5 đến 12/7.

Theo đó, để tri ân khách hàng, chương trình "Mừng sinh nhật lần thứ 15 cùng Cathay" áp dụng với các cá nhân và tổ chức qua tất cả kênh bán hàng, mang tới phần quà vàng SJC (chứa logo Cathay), phiếu quà tặng Got It cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như máy massage cổ SKG, máy đo huyết áp Microlife và cân điện tử Xiaomi.

Cathay Life tung khuyến mại nhân kỷ niệm 15 năm thành lập. Ảnh: Cathay Life Việt Nam

Chương trình áp dụng cho hợp đồng có tổng số phí bảo hiểm đầu tiên hoặc/và tổng số phí bảo hiểm năm thỏa mãn điều kiện chương trình. Lưu ý, phí bảo hiểm quy năm là tổng phí bảo hiểm khách hàng đóng trong một năm (tương đương 12 lần phí bảo hiểm đóng định kỳ tháng hoặc 4 lần phí bảo hiểm đóng định kỳ quý). Đối với vàng SJC và phiếu quà tặng Got It, khách hàng có thể nhận khi mua bất kỷ sản phẩm đang bán của công ty. Với các quà tặng chăm sóc sức khỏe, khách hàng có cơ hội nhận khi mua các sản phẩm, trừ Thịnh an tích lũy đắc lộc, Thịnh an phú quý đại cát, Thịnh an phát, Thịnh an tích lũy hưng nghiệp và bảo hiểm tử kỳ tai nạn ngắn hạn.

Tìm hiểu thêm tại đây.

Tháng 7, Cathay Life Việt Nam đánh dấu mốc 15 năm thành lập, kiên định với sứ mệnh bảo vệ hạnh phúc cho người dân Việt Nam với phương châm "Luôn tôn trọng khách hàng, hướng tới một dịch vụ hoàn hảo". Trong suốt hành trình 15 năm, Cathay Life Việt Nam không chỉ nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ tư vấn tài chính bảo hiểm chuyên nghiệp, đa dạng hóa các giải pháp bảo vệ, còn luôn phát triển, đổi mới hoạt động, chương trình gắn kết nhằm nâng cao tính kết nối và trải nghiệm của khách hàng với công ty.

Trải qua năm 2022 với tình hình kinh tế đầy biến động và thách thức, Cathay Life vẫn duy trì hoạt động ổn định và đưa ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu, mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Trong đó, thương hiệu tiếp tục vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín 2022 và lọt Top 10 Thương hiệu - nhãn hiệu xuất sắc nhất châu Á - Thái Bình Dương.

(Nguồn: Cathay Life Việt Nam)