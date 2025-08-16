Cathay Life triển khai loạt ưu đãi kỷ niệm 17 năm thành lập

Cathay Life kỷ niệm 17 năm hoạt động tại Việt Nam với chương trình khuyến mại gồm: rút thăm trúng xe máy Honda SH160i, iPhone 16 Pro Max… tổng giá trị quà tặng hơn 1,2 tỷ đồng.

Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân hoặc tổ chức tham gia sản phẩm của Cathay Life thông qua kênh đại lý trong thời gian từ 23/7 đến hết 10/9. Mỗi hợp đồng hợp lệ có số tiền bảo hiểm thỏa điều kiện, khách hàng nhận một mã dự thưởng để tham gia rút thăm trúng thưởng vào cuối kỳ.

Các giải thưởng bao gồm: ba xe máy Honda SH160i, 7 điện thoại iPhone 16 Pro Max, 15 MacBook Air M4 và 20 iPad Air M3.

Tòa nhà trụ sở văn phòng Cathay Life tại TP HCM. Ảnh: Cathay Life Vietnam

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thông qua chương trình này, Cathay Life hy vọng tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến sự an tâm tài chính và nền tảng vững chắc cho hành trình sống hạnh phúc của mỗi khách hàng.



"Với sứ mệnh "Luôn luôn vì khách hàng", chúng tôi không ngừng cải tiến dịch vụ, nâng cao trải nghiệm, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài chuyên nghiệp tại Việt Nam", đại diện nói.

Bên cạnh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chất lượng, Cathay Life Việt Nam cam kết tiếp tục đầu tư mạnh vào các hoạt động an sinh xã hội. Công ty đặc biệt quan tâm đến các hoạt động ươm mầm thế hệ trẻ, với mục tiêu cùng cộng đồng xây dựng Việt Nam phát triển, phồn thịnh và nhân văn trong tương lai.

