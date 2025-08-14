Cathay Life trao học bổng cho sinh viên Hà Nội

Cathay Life Việt Nam trao 7 suất học bổng trị giá 35 triệu đồng cho các sinh viên có thành tích học tập tốt, vượt khó tại Trường đại học Thương Mại Hà Nội.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ quỹ học bổng "Thịnh trí thành tài cùng Cathay". Quỹ được triển khai từ những năm đầu công ty hoạt động tại Việt Nam với mục tiêu hỗ trợ chi phí sinh hoạt và khích lệ tinh thần học tập cho sinh viên.

Các sinh viên tại Hà Nội được trao học bổng. Ảnh: Cathay Life Việt Nam

Ngoài khu vực Hà Nội, chương trình còn trao học bổng cho hơn 200 bạn sinh viên tại các tỉnh thành khác trên toàn quốc. Đến năm nay, quỹ học bổng đã bước sang năm thứ 18, với tổng giá trị tài trợ hàng tỷ đồng, giúp hơn 1.000 sinh viên tại nhiều trường đại học trên cả nước có thêm điều kiện theo đuổi ước mơ.

Đại diện Cathay Life Việt Nam cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ về tài chính, chương trình còn hướng tới việc tiếp thêm động lực, nuôi dưỡng ý chí và khát vọng học tập, qua đó khuyến khích thế hệ trẻ đóng góp những giá trị tích cực cho xã hội. Quỹ học bổng là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam, song song mục tiêu mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng và đóng góp cho cộng đồng.

Cũng trong năm nay, Cathay Life Việt Nam được vinh danh trong Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín tại Việt Nam, ghi nhận nỗ lực cải tiến sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đẩy mạnh hoạt động vì cộng đồng. Đi cùng hoạt động vì cộng đồng, doanh nghiệp cũng không ngừng nỗ lực trong hành trình xây dựng hình ảnh thương hiệu bảo hiểm uy tín, trung thực và tận tâm tại thị trường Việt Nam.

Chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ chi phí sinh hoạt và khích lệ tinh thần học tập cho sinh viên. Ảnh: Cathay Life Việt Nam

Suốt quá trình hoạt động, Cathay hướng tới phương châm "Luôn tôn trọng khách hàng - hướng tới dịch vụ hoàn hảo", cùng ba giá trị cốt lõi: "thành tín - trách nhiệm - sáng tạo".

Theo đại diện doanh nghiệp, bên cạnh cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chất lượng, Cathay Life Việt Nam cam kết tiếp tục đầu tư mạnh vào các hoạt động an sinh xã hội. Công ty đặc biệt quan tâm đến các hoạt động ươm mầm thế hệ trẻ, với mục tiêu cùng cộng đồng xây dựng Việt Nam phát triển, phồn thịnh và nhân văn trong tương lai.

(Nguồn: Cathay Life Việt Nam)