Catena muốn mở rộng danh mục bất động sản logistics ở Bắc Âu

Catena AB có ý định thu mua 20 tài sản logistics tại Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan, tổng giá trị khoảng 9 tỷ krona Thụy Điển.

Công ty bất động sản Thụy Điển Catena AB đã ký một thư thỏa thuận sơ bộ để mua lại 20 bất động sản logistics tại Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan từ một đối tác hàng đầu Bắc Âu chưa được tiết lộ danh tính.

Các bất động sản này có tổng giá trị khoảng 9 tỷ SEK (720 triệu bảng Anh), tương ứng với khoảng 600.000 m2 diện tích cho thuê. Phần lớn diện tích này nằm ở Thụy Điển (72%) và Phần Lan (25%). Theo Catena, đây là các tài sản hiện đại, chất lượng cao, tọa lạc tại những khu logistics hấp dẫn và đang được thuê bởi các khách hàng uy tín. Thời hạn thuê còn lại bình quân của danh mục vào khoảng 11 năm.

"Catena là công ty bất động sản logistics theo định hướng dài hạn và có tham vọng tăng trưởng. Chúng tôi luôn nhìn thấy tiềm năng trong việc bổ sung các tài sản chất lượng cao vào danh mục, và thương vụ này cũng mở ra cơ hội mở rộng tại Phần Lan - một thị trường mới đầy tiềm năng đối với Catena", CEO Jörgen Eriksson cho biết.

Catena cho biết dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận mua bán trong nửa cuối tháng 2, sau khi kết thúc quá trình thẩm định (due diligence) theo thông lệ. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 1/4. Thương vụ được kỳ vọng sẽ được tài trợ từ nguồn tiền hiện có và các khoản vay mới thông qua những kênh huy động vốn quen thuộc của công ty.

Catena AB là công ty bất động sản có trụ sở tại Thụy Điển, chuyên đầu tư, sở hữu và phát triển bất động sản logistics. Doanh nghiệp tập trung vào các tài sản có vị trí chiến lược gắn với hạ tầng giao thông trọng điểm, phục vụ chuỗi cung ứng và hoạt động phân phối. Catena theo đuổi chiến lược sở hữu dài hạn, chú trọng chất lượng tài sản, hợp đồng thuê ổn định và phát triển bền vững. Công ty hiện niêm yết trên sàn Nasdaq Stockholm.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)