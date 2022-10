Cate Blanchett thích mặc đồ cũ đi sự kiện

Cũng trong Venice 2020, cô diện suit thêu họa tiết màu ánh bạc của Acne và sơ mi đen (phải). Trước đó, tại Liên hoan phim Rome năm 2018, diễn viên phối suit này với sơ mi màu kem. Ảnh: Celebmafia

Ngoài diện lại đồ cũ, Cate còn quyên góp tất cả trang phục cô mặc tại Venice 2020 cho Chic Relief - tổ chức phi lợi nhuận do Stewart thành lập. Chic Relief đã hợp tác với Red Carpet Advocacy để tổ chức một cuộc đấu giá đồ vật của các nghệ sĩ. Tất cả số tiền thu được dùng quyên góp cho công ty giáo dục Facing History and Ourselves và UN Women.