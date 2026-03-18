Cát vùi lấp công viên nghìn tỷ ở Vũng Tàu

Cát từ bãi biển tràn sâu vào đất liền, phủ kín lối đi và bồn cây gần cầu đi bộ trong Công viên Thùy Vân ngày 18/3.
Hiện tượng cát bay tại khu vực Bãi Sau thường xảy ra vào mùa gió chướng (từ tháng 11 đến khoảng tháng 4 năm sau) khi thời tiết khô hạn khiến lớp cát bề mặt tơi xốp, dễ bị gió đông bắc thổi mạnh cuốn đi. Phạm vi ảnh hưởng kéo dài gần 2 km dọc theo công viên.
Hàng chục công nhân được huy động xúc cát, đưa trở lại bãi biển.
Công viên Thùy Vân được khánh thành cuối năm ngoái, tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng, kéo dài khoảng 3,2 km trên diện tích hơn 19 ha. Cùng với tháp Tam Thắng, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông người dân và du khách đến vui chơi, tắm biển.
Vị trí Công viên Thùy Vân ở biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu. Đồ họa: Đăng Hiếu
Trường Hà