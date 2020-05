Cát Vạn Lợi sản xuất vật tư thi công chống sét tiếp địa

Tại mỗi công trình tòa nhà và nhà máy, hạng mục thi công lắp đặt hệ thống chống sét rất quan trọng trong thi công cơ điện (M&E). Hạng mục giúp đảm bảo sự an toàn cho con người và thiết bị khi giông sét xảy ra. Việc thiết kế và thi công đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống chống sét là yêu cầu bắt buộc đối với nhà tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công. Một số công trình do sử dụng các sản phẩm vật tư chống sét không đạt tiêu chuẩn quy định, chất lượng kém, giá rẻ đã gây thiệt hại lớn cho các thiết bị, tòa nhà cũng như tính mạng con người.

Hiện nay, tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC - International Electrotechnical Commission) được xem là tiêu chuẩn, sử dụng phổ biến trong lĩnh vực thiết kế điện - điện tử tại nhiều quốc gia phát triển. Tại Việt Nam, đa số tiêu chuẩn IEC được chọn làm tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Trong những năm qua, một số loại vật tư đạt chuẩn quốc tế dùng lắp đặt hệ thống cơ điện và chống sét cho các công trình tại Việt Nam hầu hết đều phải nhập khẩu.

Từ nhu cầu thị trường và khát vọng thay thế hàng nhập khẩu, năm 2017, Công ty CP sản xuất Thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi đã đầu tư xây dựng nhà máy, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2020. Nhà máy chuyên sản xuất các chủng loại vật tư thi công hệ thống chống sét cổ điển, đạt tiêu chuẩn IEC 62561.

Đơn vị kỳ vọng bước tiến này sẽ giúp thay thế hàng nhập khẩu từ Thái Lan, Ấn Độ trên thị trường; góp phần tiết kiệm chi phí lắp đặt, thời gian thi công; tăng cường khả năng tự cường vật tư thi công lắp đặt, chế tạo cũng như năng lực sản xuất ngành cơ khí phụ trợ của Việt Nam.

Các sản phẩm hệ thống chống sét và tiếp địa cổ điển của Cát Vạn Lợi.

Cát Vạn Lợi là một trong những doanh nghiệp tại Việt Nam sản xuất hệ thống chống sét tiếp địa có chứng nhận theo quy định tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống chống sét tiếp địa của đơn vị đa dạng các phụ kiện thi công lắp đặt kèm theo cho công trình hạng một tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

Kim thu sét cổ điển (Conventional air rod)

Kim thu sét cổ điển được sản xuất từ đồng nguyên chất 99,9%, thép mạ đồng và inox 304. Kim thu sét thường có chiều dài 0,3-1 m, đường kính thân 16 mm. Tùy từng điều kiện thi công cụ thể mà người dùng sẽ lựa chọn loại chất liệu và quy cách tương ứng.

Thanh đồng, thanh nhôm thoát sét (Bare copper tape, Bare aluminum steel tape)

Có hai phương pháp chính sử dụng liên kết các cọc trong cùng một hệ thống tiếp địa là dây dẫn và thanh đồng hoặc thanh nhôm, hay còn gọi là băng đồng, băng nhôm.

Trong đó, các liên kết bằng thanh đồng được sử dụng nhiều hơn ở các công trình lớn do có độ dẫn điện, dẫn nhiệt cao, tính năng dẻo dai, không rạn nứt khi uốn cong. Khả năng ăn mòn thấp, phù hợp với khí hậu thời tiết phức tạp.

Cọc tiếp địa thép mạ đồng (Copper bonded grounding rod)

Cọc tiếp địa trong hệ thống tiếp địa giúp phân tán dòng sét an toàn, hiệu quả. Cọc làm từ thép mạ đồng phải có lớp đồng 250 micron. Kích thước cọc tiếp địa thông dụng là cọc tiếp địa phi 14,2 mm, 16 mm và 17,2 mm.

Hóa chất giảm điện trở (Ground enhancement material)

Sản phẩm giúp giảm điện trở suất 50-90% trong điều kiện đất xấu, đất đồi, đất rất khô. Hóa chất giảm điện trở Cát Vạn Lợi đạt nhiều tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn BSEN 50164-7 và IEC 62561-7.

Hộp kiểm tra tiếp địa (Test box)

Là sản phẩm hỗ trợ đo đạc và điều chỉnh điện trở tại hệ thống tiếp địa phù hợp để đảm bảo an toàn. Hộp có nhiều loại và kích thước khác nhau, thường được làm bằng nhôm hoặc inox 304.

Hố kiểm tra cọc tiếp địa (Inspection earth pit)

Hố thường làm từ nhựa PP cường lực cao hoặc bê tông. Lắp đặt hố kiểm tra tiếp địa bằng bê tông giúp quá trình này diễn ra hàng năm được thực hiện đơn giản và dễ dàng hơn.

Các loại kẹp đấu nối cho hệ chống sét (Conductor Fasteners)

Các sản phẩm đầu nối cho hệ thống chống sét được Cát Vạn Lợi sản xuất đa dạng mẫu mã, như kẹp cáp đồng, kẹp thanh đồng, kẹp giữ cáp... Tất cả những sản phẩm kẹp đấu nối góp phần bổ trợ, tạo nên hệ thống chống sét tiếp địa chất lượng cho công trình.

Tiêu chuẩn của các chủng loại vật tư hệ thống chống sét và tiếp địa do Cát Vạn Lợi sản xuất:

Tiêu chuẩn Tiêu đề IEC 62561 - 1 Phần 1: Yêu cầu cho phụ kiện đấu nối IEC 62561 - 2 Phần 2:Yêu cầu cho dây dẫn thoát sét và cọc tiếp địa IEC 62561 - 4 Phần 4: Yêu cầu kỹ thuật về kẹp dây dẫn thoát sét IEC 62561 - 5 Yêu cầu kỹ thuật cho hộp kiểm tra cọc tiếp địa và độ kín của cọc tiếp địa IEC 62561 - 7 Phần 7: Yêu cầu kỹ thuật cho hóa chất giảm điện trở (GEM)

Chọn lựa vật tư thi công tiếp địa, chống sét phù hợp cho công trình

Ông Lê Mai Hữu Lâm, đại diện Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi cho biết, việc lựa chọn vật tư thi công tiếp địa và chống sét phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

"Đầu tiên phải đảm bảo về mặt chất lượng kỹ thuật. Tất cả vật tư lắp đặt hệ thống chống sét và hệ thống tiếp địa phải đạt theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 62561/UL467. Bên cạnh đó, các sản phẩm phải được sản xuất và cung cấp từ những đơn vị có uy tín. Trên thị trường hiện nay có nhiều nhà cung cấp với đa dạng chủng loại, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm từ nhiều nước khác nhau. Để tìm được một nhà sản xuất, cung cấp thiết bị vật tư cơ điện chất lượng tốt không phải điều dễ dàng", ông Lâm chia sẻ.

Ông Lâm cũng lưu ý thêm rằng nếu sử dụng các chủng loại vật tư chống sét tiếp địa kém chất lượng, trôi nổi nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành rẻ để thi công, có thể khiến hệ thống chống sét hoạt động không hiệu quả, gây ra những thiệt hại rất lớn cho công trình khi bị sét đánh.

Vật tư thi công tiếp địa và chống sét Cát Vạn Lợi, được sản xuất tại nhà máy Cát Vạn Lợi đạt tiêu chuẩn IEC 62561, đã dần chiếm được niềm tin của nhiều đối tượng khách hàng.

Sản phẩm hóa chất giảm điện trở và hàn hóa nhiệt Cát Vạn Lợi.

Một số công trình trọng điểm tại Việt Nam đã chọn Cát Vạn Lợi làm nhà cung cấp chính thức sản phẩm hệ thống chống sét tiếp địa khi thi công: nhà máy điện mặt trời Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn (Ninh Thuận), nhà máy Timberland Manwah (Bình Dương), khu đô thị cao cấp Vinhomes Gia Lâm (Hà Nội), khu biệt thự Nam Cường (Hà Nội), khu đô thị Swan City (Đồng Nai), khu nghỉ dưỡng Premier Village (Phú Quốc)...

"Trong mảng sản xuất, Cát vạn Lợi tự chủ đến 90% nguyên phụ liệu để sản xuất tại nhà máy. Sản phẩm thuộc hệ thống chống sét của đơn vị có giá thành phù hợp với hầu hết khả năng tài chính của nhà thầu, giúp họ tiết kiệm thời gian, đảm bảo tiến độ thi công. Mua tất cả sản phẩm tại cùng một nhà sản xuất sẽ giúp công trình đảm bảo tính đồng bộ và chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế", ông Lâm nhận định.

Với phương châm "Vì một nền kinh tế Việt Nam tự cường, vì một nền công nghiệp cơ khí phụ trợ Việt Nam, khát vọng thay thế hàng nhập khẩu", doanh nghiệp chú trọng từng khâu sản xuất với mong muốn góp phần nâng cao thương hiệu Việt, từng bước xuất khẩu ra thế giới.

Bên cạnh đó, thương hiệu Cát Vạn Lợi đã trở thành một trong số các doanh nghiệp xuất sắc khu vực phía Nam, do Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (Jetro) bình chọn năm 2010-2019.

Nguồn: Cát Vạn Lợi