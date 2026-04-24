Cát Vạn Lợi đẩy mạnh cung ứng vật tư cơ điện ra ASEAN

Ngoài phục vụ trong nước, Cát Vạn Lợi mở rộng cung ứng vật tư cơ điện ra thị trường ASEAN, nhất là dòng ống thép luồn dây điện và máng cáp lưới.

Đại diện doanh nghiệp cho biết Cát Vạn Lợi dành hàng chục năm chuẩn bị mọi nguồn lực và đầu tư bài bản, dựa trên triết lý "tự lực trong xây dựng nội lực doanh nghiệp Việt bền vững - tự chủ trong sản xuất công nghiệp - tự cường trong kinh tế. Chiến lược trọng tâm là từng bước chuyển dịch từ thương mại sang sản xuất nhằm chủ động năng lực cung ứng, giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

Điển hình, đơn vị đầu tư nhà máy quy mô hơn 15.000 m2 để nâng cao chất lượng vật tư cơ điện MEP, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, qua đó cung ứng sản phẩm cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong nước như: sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, nhà máy Lego, nhà máy Samsung và hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia.

Hoạt động sản xuất vật tư cơ điện MEP và phụ kiện tại nhà máy Cát Vạn Lợi. Ảnh: CVL

Ngoài cung ứng trong nước, ban lãnh đạo đẩy mạnh thâm nhập thị trường quốc tế và xác định rõ lộ trình: chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát khắt khe, với sự đồng hành của các tổ chức gồm USAID-IPSC, Samsung, AOTS hay JICA. Qua đó, doanh nghiệp từng bước tối ưu hóa vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số và áp dụng các phương pháp quản trị Monozukuri, Kaizen. Giai đoạn 2010-2025, JETRO đánh giá Cát Vạn Lợi có tiềm năng tại khu vực phía Nam.

Theo đại diện đơn vị, nhờ liên tục cải tiến, công ty đạt loạt chứng nhận từ tổ chức Underwriters Laboratories (Mỹ). Cụ thể, dòng ống thép luồn dây điện G.I đạt tiêu chuẩn UL Listed-UL 797; máng cáp lưới đạt chuẩn UL Classified-NEMA BI 50015. Các chứng từ nhận này là điều kiện kỹ thuật quan trọng giúp sản phẩm Cát Vạn Lợi đủ năng lực tham gia những dự án quốc tế.

Cụ thể, vật tư cơ điện "Made in by Vietnam" góp mặt ở nhiều dự án quy mô toàn cầu, khẳng định năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt trên bản đồ công nghiệp như: tuyến MRT số 3 - Metro Manila (Philippines) do liên danh tổng thầu Shimizu - Fujita - Takenaka - EEI - JV thi công; sân bay quốc tế Techo (Campuchia); nhà máy điện Khumrah - Nairyah-1 (Saudi Arabia); nhà máy nhiệt điện Matarbari (Bangladesh).

Sân bay quốc tế Techo (Campuchia) sử dụng vật tư MEP. Ảnh: CVL

Trong bối cảnh thị trường biến động, ban lãnh đạo tập trung chuyển mình để thích ứng, nêu cao tinh thần "Can do" (dám nghĩ, dám làm), từng bước khắc phục hạn chế về công nghệ để xây dựng vị thế cạnh tranh.

"Chúng tôi không chỉ muốn chinh phục các công trình mà còn đặt mục tiêu lan tỏa giá trị. Khi sản phẩm công nghiệp nội địa khẳng định năng lực, xu hướng ‘Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt’ tiếp tục lên ngôi. Đây cũng là động lực để thế hệ trẻ góp phần xây dựng nền công nghiệp tự chủ và vươn ra quốc tế", đại diện Cát Vạn Lợi cho biết.

Đông Vệ