Cát Vạn Lợi đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu

Cát Vạn Lợi đẩy mạnh phát triển theo chuẩn quốc tế, kiểm soát chất lượng để tăng khả năng cạnh tranh, qua đó từng bước mở rộng xuất khẩu vật tư cơ điện.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đơn vị áp dụng phương châm "Làm thật - chất lượng UL (Mỹ)" và xem các chứng nhận toàn cầu như "tấm hộ chiếu" quan trọng để mở rộng thị trường vật tư cơ điện ra nước ngoài.

Doanh nghiệp theo đuổi tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất của Mỹ trong mọi khâu sản xuất. Ống thép luồn dây điện EMT Cát Vạn Lợi đã được cấp chứng nhận UL Listed - UL 797, máng cáp dạng lưới cũng đạt chuẩn UL Classified - NEMA BI 50015, chứng nhận về chất lượng và an toàn điện.

Nhà máy Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed do Underwriters Laboratories (Mỹ) cấp. Ảnh: CVL

Nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn UL của Mỹ, vật tư cơ điện của công ty được xem như "tiêu chuẩn vàng chất lượng 5 sao" về khả năng chống cháy tốt, chống va đập, bảo vệ an toàn tối đa cho hệ thống điện công trình. Điều đặc biệt là dù đạt tiêu chuẩn của Mỹ, ống thép luồn dây điện vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh về giá. Chiến lược "chất lượng Mỹ, giá thành Việt Nam", giúp các nhà thầu, chủ đầu tư tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo an toàn cao nhất.

Theo lãnh đạo công ty, việc theo đuổi các chuẩn mực này buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc toàn bộ quy trình sản xuất, chuyển đổi tư duy quản trị theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Bài học lớn được rút ra là sự chuyển dịch từ tư duy "làm cái mình có" sang "làm cái thị trường cần", đòi hỏi đầu tư sâu vào R&D và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào.

"Đây cũng là động lực để chúng tôi theo đuổi mục tiêu dài hạn: góp phần xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, nơi các doanh nghiệp nội có thể làm chủ vật tư kỹ thuật cốt lõi thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nước ngoài", đại diện nói.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy Cát Vạn Lợi. Ảnh: CVL

Trong lĩnh vực cơ điện công nghiệp (M&E), yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy và độ bền cơ học luôn được đặt lên hàng đầu. Các công trình trọng điểm và nhiều tập đoàn đa quốc gia luôn yêu cầu vật tư phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng an toàn từ những tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới (UL, JIS, BS, IEC, ANSI, FM Approvals). Xu hướng này buộc các doanh nghiệp muốn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu phải nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất, đồng thời mở ra cơ hội để thương hiệu Việt tiếp cận các thị trường khó tính.

Không dừng lại ở mục tiêu thay thế hàng nhập khẩu, Cát Vạn Lợi đặt trọng tâm vào việc đạt được những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Doanh nghiệp theo đuổi định hướng "Dám làm - Can do", với mong muốn mở rộng thị trường nội địa và đồng thời đưa sản phẩm "Made by Vietnam" ra nước ngoài. Chiến lược này cũng phù hợp tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và thúc đẩy đổi mới.

Cát Vạn Lợi xuất khẩu vật tư cơ điện sang thị trường Philippines cho tuyến Metro Manila. Ảnh: CVL

Theo đại diện Cát Vạn Lợi, ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định rằng, nếu muốn đi xa và bền vững, đơn vị không thể chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn trong nước. "Đạt chuẩn Mỹ, chuẩn Nhật là tấm hộ chiếu uy tín duy nhất", đại diện nói.

Những thay đổi này đã mang lại kết quả rõ rệt. Cát Vạn Lợi hiện tham gia nhiều dự án lớn trong nước như Sân bay Quốc tế Long Thành, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Nhà máy Lego Bình Dương hay Trung tâm dữ liệu quốc gia. Song song với đó, doanh nghiệp đã mở rộng xuất khẩu sang các dự án quốc tế như tuyến MRT Metro Manila (Philippines), Sân bay quốc tế Techo (Campuchia) và Nhà máy nhiệt điện than Matarbari (Bangladesh).

Hoàng Đan