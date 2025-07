Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL Listed - UL 797

Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận UL 797 cho ống thép luồn dây điện EMT, khẳng định chất lượng thương hiệu Việt và mở rộng cơ hội xuất khẩu vật tư cơ điện ra quốc tế.

Trong ngành vật tư cơ điện, an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật là yếu tố cốt lõi, việc đạt được chứng nhận quốc tế luôn là cột mốc quan trọng đối với doanh nghiệp. Với sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT, Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi đã đạt chứng nhận UL 797 của UL (Mỹ) - một trong những hệ thống kiểm định uy tín và khắt khe hàng đầu thế giới.

Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL 797. Ảnh: Cát Vạn Lợi

UL (Underwriters Laboratories) là tổ chức chứng nhận độc lập uy tín của Mỹ, chuyên kiểm định và cấp chứng nhận an toàn cho các sản phẩm kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực điện, điện tử và vật liệu xây dựng.

Trong ngành vật tư cơ điện, UL 797 là tiêu chuẩn nghiêm ngặt dành cho ống thép luồn dây điện EMT. Tiêu chuẩn này đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về độ bền cơ học, khả năng chống ăn mòn, chịu va đập, chịu nhiệt, an toàn cháy nổ và chống nhiễu điện từ. Việc đạt chứng nhận này phản ánh nỗ lực đầu tư vào hệ thống sản xuất đồng bộ, quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ và đội ngũ kỹ thuật đầy năng lực.

Ống thép luồn dây điện EMT và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL 797 (Mỹ).

Mang tinh thần "Do local - Go global" (tạm dịch: làm tốt trong nước, vươn xa toàn cầu), Cát Vạn Lợi dự kiến đưa sản phẩm Việt Nam vươn tầm quốc tế. Chứng nhận UL 797 giúp khẳng định năng lực sản xuất, đồng thời, xoá bỏ băn khoăn về chất lượng thiết bị cơ điện Việt. Công ty sẽ đưa ống luồn dây điện G.I "Made by Vietnam" vào các dự án yêu cầu tiêu chuẩn cao như trung tâm dữ liệu, nhà máy nhiệt điện, sân bay, khu công nghiệp công nghệ cao hay hạ tầng giao thông.

"Sản phẩm vẫn giữ được lợi thế về giá thành so với hàng nhập từ Trung Quốc. Sự kết hợp giữa chất lượng cao và chi phí hợp lý là điểm tựa giúp thương hiệu Việt cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế", đại diện Cát Vạn Lợi khẳng định.

Để đạt được thành tựu này, Cát Vạn Lợi đầu tư thiết bị, công nghệ, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhờ sự chuẩn bị bài bản, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng chứng nhận cho các dòng sản phẩm khác như máng cáp lưới chuẩn NEMA BI 50015.

Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận NEMA BI 50015. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Những chứng chỉ quốc tế uy tín trở thành "tấm hộ chiếu vàng" giúp Cát Vạn Lợi tự tin bước vào các thị trường khó tính như Mỹ, Canada hay châu Âu, đại diện đơn vị cho biết thêm. "UL 797 không phải đích đến, mà là bản lề chiến lược giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu".

(Nguồn: Cát Vạn Lợi)