Cát Vạn Lợi cung cấp ống thép luồn dây điện EMT cho Metro Manila

Cát Vạn Lợi đáp ứng yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, an toàn và chất lượng, được chọn cung ứng ống thép luồn dây điện EMT đạt chuẩn quốc tế cho tuyến Metro Manila.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, dự án tuyến Metro Manila tại Philippines đang thu hút sự chú ý của khu vực, nhờ quy mô lớn và tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho công trình hạ tầng trọng điểm này, mọi khâu từ cung ứng đến thi công đều phải đáp ứng các quy định quốc tế khắt khe. Điều đó đặt ra yêu cầu cao cho các nhà cung ứng về năng lực sản xuất, kiểm định và chứng nhận chất lượng.

Ống thép luồn dây điện EMT của đơn vị được chọn thi công dự án Metro Manila. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Trước nhu cầu trên, sản phẩm cơ điện thương hiệu Việt đã có mặt tại dự án với sự góp mặt của Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi (CVL). Doanh nghiệp được lựa chọn cung cấp ống thép luồn dây điện EMT đạt chuẩn UL Listed (Mỹ) - UL 797, phục vụ trực tiếp cho quá trình thi công. Việc được chọn làm đơn vị cung ứng là kết quả của nhiều năm đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất theo ISO 9001:2015 và kiên trì theo đuổi các chứng nhận chất lượng quốc tế như UL, JIS, ANSI, BS, DIN, IEC, NEMA.

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Để tham gia vào dự án Metro Manila, sản phẩm phải vượt qua sự kiểm định khắt khe từ tổng thầu là liên danh các tập đoàn xây dựng Nhật Bản (Shimizu - Fujita - Takenaka - EEI JV). Bất kỳ sản phẩm nào muốn góp mặt vào công trình đều phải có chứng nhận quốc tế như UL (Underwriters Laboratories) - Mỹ, JIS (Japanese Industrial Standards) của Nhật Bản.

Theo đại diện Cát Vạn Lợi, những tiêu chuẩn trên vốn được xem là rào cản lớn mà không nhiều doanh nghiệp trong khu vực có thể đáp ứng. Khi làm việc với các đối tác Nhật Bản cũng như quốc tế, chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố then chốt. Doanh nghiệp chú trọng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất, để đáp ứng yêu cầu khắt khe. Sự công nhận từ các đối tác được xem là kết quả của quá trình nỗ lực lâu dài.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy của đơn vị. Ảnh: Cát Vạn Lợi

Thành công tại dự án Metro Manila mang lại giá trị thương mại cho Vạn Cát Lợi, tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam, minh chứng năng lực của doanh nghiệp Việt khi tham gia vào những dự án đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao. "Kết quả này cũng khơi dậy niềm tin về thế hệ doanh nghiệp mới, dám nghĩ lớn và đầu tư bài bản, góp phần đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế", đại diện nói.

Từ nền tảng đó, Cát Vạn Lợi tiếp tục mở rộng hoạt động xuất khẩu sang nhiều quốc gia Đông Nam Á. Đơn vị cũng đồng thời thâm nhập các thị trường châu Á và Mỹ, nơi sản phẩm ống thép luồn dây điện của doanh nghiệp được lựa chọn cho nhiều dự án quy mô quốc tế.

Cát Vạn Lợi chọn hướng đi ra quốc tế, sẵn sàng cạnh tranh cùng những doanh nghiệp lớn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành đối tác tin cậy của các tập đoàn toàn cầu, đồng thời hướng tới vị thế thương hiệu hàng đầu trong ngành cơ điện. Theo đó, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, thu hút nhà đầu tư chiến lược và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Hoàng Đan