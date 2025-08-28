Cắt ung thư trực tràng cho cụ bà 96 tuổi

Hà NộiCụ bà 96 tuổi mắc ung thư trực tràng kèm bệnh nền phức tạp, được các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật nội soi thành công, phục hồi tốt, xóa bỏ định kiến người già mắc ung thư không nên can thiệp.

Bệnh nhân ở Hưng Yên, tiền sử đái tháo đường, đang điều trị một năm nay. Thời gian gần đây, cụ thường xuyên rối loạn đại tiện, đi ngoài phân nhầy có lẫn máu, ăn uống kém. 5 ngày nay, cụ bị chướng bụng nhiều, đau bụng và buồn nôn, không đại tiện được. Kết quả khám bà được chẩn đoán bị ung thư trực tràng – một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa có tỷ lệ tử vong đứng thứ 5 tại Việt Nam.

Gia đình thấy bà tuổi già, sức khỏe kém nên băn khoăn giữa việc phẫu thuật hay không. Khi được các bác sĩ Bệnh viện K phân tích, tư vấn, gia đình quyết định mổ. Bệnh nhân tuổi cao, có tiền sử đái tháo đường, thể trạng béo, thành bụng rất dày nên việc hạn chế tối đa tổn thương phẫu thuật là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, các bác sĩ khoa Ngoại bụng I đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật Hartmann nội soi - phương pháp phổ biến và hiệu quả giúp loại bỏ phần trực tràng và khối u, sử dụng hậu môn nhân tạo.

Phương pháp phẫu thuật thường được chỉ định trong mổ cấp cứu tắc ruột do khối u vùng trực tràng ở người bệnh già yếu. Đối với trường hợp này, các bác sĩ ứng dụng phẫu thuật nội soi, giảm tổn thương, giảm đau sau mổ cho người bệnh.

Sau hơn một tiếng, kíp phẫu thuật đã loại bỏ tổn thương cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài làm hậu môn nhân tạo, cầm máu kỹ. Ca mổ diễn ra thành công, bệnh nhân hồi phục tốt. Việc loại bỏ khối u ngoài hạn chế được tình trạng chảy máu của u còn giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Người bệnh gần như không mất máu trong mổ cho thấy sự cẩn trọng và chuyên nghiệp của các bác sĩ đối với một trường hợp người bệnh cao tuổi.

Sau ca mổ, người bệnh được chuyển đến khu vực Hồi sức tích cực. Ngày thứ 2, bệnh nhân đã có thể ăn nước cháo và ngày thứ 3 đi lại được với sự hỗ trợ của người nhà. Hiện tại hậu phẫu ngày thứ 7, người bệnh tỉnh táo, phục hồi tốt sau mổ, có thể ăn được cháo, hậu môn nhân tạo lưu thông tốt và đã được xuất viện.

Cụ bà ổn định sau phẫu thuật. Ảnh: Mạnh Trần

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Ngoại bụng I, đánh giá đây cũng là một trong những bệnh nhân cao tuổi có tình trạng sức khỏe phức tạp, tuy nhiên đã phục hồi rất tốt sau phẫu thuật. Ung thư trực tràng là một vấn đề sức khỏe đáng lo ngại, nhất là đối với người cao tuổi. Đây là một trong những bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao ở nhóm tuổi này.

Nhiều gia đình có người thân trên 70 tuổi phát hiện bệnh ung thư thường có tâm lý buông xuôi, không điều trị. Thực tế với kỹ thuật hiện đại và chuyên môn bác sĩ hiện nay, nhiều người bệnh trên 80, 90 tuổi vẫn phẫu thuật thành công, nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

"Trường hợp này không chỉ là một trong những ca bệnh được điều trị thành công, đây còn là lời nhắc nhở về ý nghĩa của tầm soát ung thư sớm, tránh để bệnh diễn tiến nặng và khó điều trị khi tuổi đã cao", bác sĩ Bình nói.

Những nhóm cần tầm soát ung thư trực tràng là người trên 50 tuổi, người có tiền sử gia đình như bố mẹ, anh chị em mắc bệnh. Những trường hợp trước đó nội soi phát hiện polyp và đã cắt cũng cần tầm soát định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.

Lê Nga