Cát Tường Western Pearl chú trọng phát triển tiện ích vì sức khỏe

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl dành 55% diện tích cho cảnh quan và tiện ích, trở thành không gian an cư chất lượng cao cho cư dân hiện đại.

Thói quen tiêu dùng của khách hàng trong mọi lĩnh vực có nhiều chuyển biến sau hai năm chịu tác động của Covid-19. Trên thị trường bất động sản, người mua nhà ngày càng ưa chuộng sự riêng tư và ưu tiên cho sức khỏe. Đây là động lực thúc đẩy sự phát triển của mô hình bất động sản có quy hoạch không gian cây xanh và mặt nước rộng lớn cùng hệ tiện ích chú trọng sức khỏe, hướng đến người mua nhà có nhu cầu ở thực.

Dự án phát triển hài hòa cảnh quan và tiện ích

Thấu hiểu nhu cầu sở hữu nơi an cư chất lượng và tốt cho sức khỏe, Cát Tường Group đã triển khai Cát Tường Western Pearl với tâm huyết dành cho cảnh quan cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích đa dạng. Trong tổng thể quy mô gần 80 ha, dự án sở hữu hệ thống 22 công viên cây xanh và danh sách các tiện ích cộng đồng với diện tích lên đến 44 ha, tương đương 55% diện tích toàn khu.

Hệ thống công viên này được ví như "lá phổi xanh" đảm bảo môi trường sống trong lành cho cư dân. Đây cũng là lý do khu đô thị lớn bậc nhất TP Vị Thanh (Hậu Giang) được công nhận danh hiệu "Dự án đáng sống năm 2020" do VCCI bầu chọn và là "Dự án bất động sản liền thổ tốt nhất Đông Nam Á năm 2020" do Dot Property Group vinh danh.

Từ khi ra mắt thị trường, khu đô thị Cát Tường Western Pearl toạ lạc ngay trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khách hàng khi sở hữu nhiều ưu thế về hạ tầng, quy hoạch, cảnh quan, pháp lý. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, dự án thu hút sự chú ý từ nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực tại địa phương nhờ vào mô hình chú trọng các tiện ích sức khỏe, đảm bảo sự an toàn và môi trường sống cho cư dân.

Anh Thành Hưng ngụ tại TP Vị Thanh cho biết, khu đô thị này để lại nhiều ấn tượng tốt khi phát triển nhiều tiện ích đảm bảo sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Có thể kể đến công viên sinh thái, hệ thống công viên chủ đề có tính giáo dục và giải trí cao; khu vực cộng đồng với nhiều thiết bị thể dục, thể thao; sân chơi cho trẻ nhỏ...

"Ngoài ra, nơi đây còn có ban quản lý điều hành khu dân cư với đội ngũ bảo vệ, nhân viên chăm sóc cây xanh, bảo trì... giúp cư dân an tâm và vui sống", anh chia sẻ.

Hệ thống tiện ích tại Cát Tường Western Pearl được khách hàng đánh giá cao. Ảnh: Cát Tường Group.

Hội đủ tiêu chí cho nơi an cư chất lượng

Bất động sản gần sông luôn là dòng sản phẩm đắt giá nhờ lợi thế vị trí, không gian sống trong lành, mát mẻ và cảnh quan hướng thủy rộng mở. Trên thế giới, những thành phố lớn có những con sông nổi tiếng chảy qua đều là điểm đến thu hút du khách. Điển hình Venice (Italy) được xây dựng dọc theo những con sông tạo nên khung cảnh thơ mộng. Kênh đào Grand chạy qua Venice tạo thành hành lang giao thông đường thủy uốn lượn hình chữ S, đi qua phần lớn các điểm du lịch chính trong thành phố.

Hay Paris - kinh đô ánh sáng của nước Pháp được xây dựng ở hai bên bờ sông Seine. Bất động sản ở thành phố hoa lệ này cũng có giá thuộc top cao nhất thế giới. Tại London (Anh Quốc), các khu dân cư lân cận bờ sông Thames - dòng sông biểu tượng của thủ đô nước Anh cũng có giá cao ngất ngưỡng. Hay tại Thượng Hải - thành phố biểu tượng phát triển kinh tế của Trung Quốc cũng toạ lạc bên sông Hoàng Phố với hai khu Đông - Tây sầm uất.

Theo báo cáo của Knight Frank, giá bất động sản có tầm nhìn hướng thủy có thể cao hơn gần 40% so với các sản phẩm tương đương về vị trí, tiện ích, chất lượng nhưng "thua" về tầm nhìn.

Địa thế nương theo sông là "điểm cộng" đắt giá giúp Cát Tường Western Pearl chinh phục khách hàng cả về phong thủy lẫn không gian sống. Ảnh: Cát Tường Group.

Là một trong số những dự án toạ lạc cạnh kênh xáng Xà No - dòng kênh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của người dân Hậu Giang, Cát Tường Western Pearl sở hữu lợi điểm vượt trội về vị trí, giá trị kinh tế, cảnh quan và không gian thoáng đãng sẵn có khi gần nguồn nước, lưu thông tự nhiên. Đây cũng sẽ là không gian vui chơi, giải trí, sống gần với thiên nhiên cho thế hệ tương lai, tạo điều kiện phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho thế hệ mai sau.

Ngoài ra, dự án còn ghi điểm với người mua nhờ pháp lý đầy đủ. Theo Cát Tường Group - chủ đầu tư và phát triển dự án, hiện toàn bộ sản phẩm đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đơn vị này đã thực hiện nhiều đợt bàn giao đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Lễ bàn giao đất đợt một khu đô thị Cát Tường Western Pearl 2 vào tháng 3. Ảnh: Cát Tường Group.

Sở hữu nhiều ưu thế về vị trí, quy hoạch, pháp lý, Cát Tường Western Pearl còn chinh phục khách hàng nhờ giá bán được đánh giá hợp lý. Hiện, khách hàng cần trả trước 35% (khoảng 335 triệu đồng) có thể sở hữu nền đất tại dự án. Ngoài ra, chủ đầu tư còn dành riêng các ưu đãi giá trị như chiết khấu lên đến 15% một số lô đặc biệt, tặng ôtô Mitsubishi X-pander Cross, xe Honda SH 125i CBS, điện thoại iPhone 12 Pro... cho khách hàng may mắn. Cùng với đó là chương trình hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị hợp đồng từ Ngân hàng Quân đội (MBbank).

Chú trọng phát triển các tiện ích có lợi cho sức khỏe với yếu tố xanh và tái tạo năng lượng được đặt lên hàng đầu, khu đô thị Cát Tường Western Pearl trở thành lựa chọn sáng giá của các gia đình đang tìm kiếm "tổ ấm" tối ưu về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Bảo Khánh