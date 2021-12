Cát Tường mong tham quan trung tâm phân loại của BEST Express

Dù đã hợp tác lâu dài, MC Cát Tường vẫn chưa có dịp ghé thăm trung tâm phân loại công nghệ tự động hiện đại của BEST Express tại Củ Chi.

Chọn BEST Express làm đối tác vận chuyển chính cho shop online của mình từ đầu năm 2021, MC Cát Tường cho biết hài lòng với dịch vụ và tốc độ giao hàng của đơn vị này. Tuy nhiên chị chưa có dịp ghé thăm trung tâm phân loại hàng hóa tự động của BEST tại Củ Chi (TP HCM). Đây là một trong hai trung tâm quy mô lớn nhất Đông Nam Á của BEST tại Việt Nam.

Trước đó, trong sự kiện trực tuyến ra mắt trung tâm phân loại hàng hóa tự động của BEST Express tại Bắc Ninh hôm 6/11, nghệ sĩ Cát Tường từng bày tỏ tiếc nuối vì thời điểm lúc đó chưa hợp tác với BEST. Sau này do ảnh hưởng dịch bênh nên chuyến ghé thăm bị trì hoãn, chưa có dịp tham quan trung tâm như Lê Dương Bảo Lâm.

Trong lần đồng hành cùng chuỗi hoạt động "Cảm ơn vì sự kết nối" của BEST Express, nhằm tri ân các đối tác, khách hàng và đội ngũ nhân viên, doanh nghiệp đã tạo điều kiện để Dương Lâm đưa Cát Tường đến thăm trung tâm phân loại Củ Chi của BEST . Chuyến ghé thăm sẽ được phát trực tiếp trên Fanpage BEST Express Việt Nam vào lúc 19h tối nay. Trong livestream, bộ đôi nghệ sĩ sẽ cùng đại diện BEST tham quan dây chuyền tự động, mục sở thị toàn cảnh từ khi kiện hàng được tiếp nhận đến lúc chia - chọn và xuất hàng theo từng khu vực.

"Từ khi trở thành đối tác của BEST và được tham gia sự kiện giới thiệu trung tâm phân loại tại Bắc Ninh hồi tháng 11, tôi đã rất ấn tượng với quy mô của những trung tâm này nhưng chưa có dịp đến thăm. Vừa hết giãn cách, tôi và Dương Lâm quyết định đến thăm ngay. Tôi luôn tò mò không biết món hàng của mình sẽ được phân chia như thế nào để đến tay khách chính xác, nguyên vẹn, an toàn", Cát Tường chia sẻ. Chị cho biết thêm rất bất ngờ khi dây chuyền của BEST Express hoạt động hầu hết dựa vào máy móc và công nghệ.

Ngoài ra, đại diện BEST Express còn đưa hai nghệ sĩ và khán giả dạo khắp nhà xưởng rộng 44.000 m2, bao gồm các khu dây chuyền chia - chọn hàng nhỏ dưới 3 kg, hàng lớn trên 3 kg và khu xuất hàng chia về các khu vực. Tại đây, vị đại diện cũng sẽ giải thích cặn kẽ hoạt động vận hành của hệ thống, đồng thời giải đáp thắc mắc của các nghệ sĩ và khán giả ngay trên sóng livestream.

Livestream cùng hai nghệ sĩ đi thăm trung tâm phân loại Củ Chi sẽ phát trực tiếp trên fanpage BEST Express Vietnam lúc 19h tối nay với nhiều phần quà giá trị.

Tương tự các buổi livestream trước, BEST Express cũng dành tặng hàng chục thẻ cào điện thoại giá trị từ 100.000-500.000 đồng ngẫu nhiên cho các khán giả may mắn, theo dõi và tương tác xuyên suốt chương trình. Tất cả những hoạt động này đều nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tri ân "Cảm ơn vì sự kết nối" của BEST Express với nhiều phần quà giá trị.

Chuỗi hoạt động bao gồm nhiều sự kiện, chương trình thú vị, triển khai xuyên suốt tháng 12 như: trao quà tri ân đến các shop online và đối tác nhượng quyền; đồng hành cùng trẻ em khó khăn trong các hoạt động cộng đồng; chia sẻ câu chuyện tri ân cùng nhân viên BEST; mời các nghệ sĩ nổi tiếng là chủ shop online đến tham quan dây chuyền phân loại tự động tại các trung tâm hiện đại của BEST... Trong đó, thử thách "Chia sẻ hay - rinh ngay quà BEST" vẫn đang tiếp tục triển khai đến hết ngày 18/12.

Chuỗi chương trình "Cảm ơn vì sự kết nối" diễn ra xuyên suốt tháng 12 là dịp để BEST Express tri ân các đối tác, khách hàng và đội ngũ nhân viên đã luôn đồng hành trong suốt hai năm qua.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với việc thu mua công ty Vincapital Việt Nam, BEST Express không ngừng xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành. Hiện BEST sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động quy mô lớn, nhỏ trên toàn quốc. Công suất xử lý đơn hàng lên đến hơn 1,8 triệu đơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, BEST đã phát triển mô hình nhượng quyền bưu cục với tiêu chí "Trao quyền làm chủ, làm giàu cuộc sống", giúp các nhà đầu tư thử sức khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.

