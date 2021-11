Cát Tường, Lê Dương Bảo Lâm tham quan trung tâm mới của BEST Express

Hai nghệ sĩ ấn tượng với dây chuyền phân loại hàng hóa tự động hiện đại của BEST Express trong lễ ra mắt trung tâm phân loại hàng hóa Bắc Ninh, ngày 6/11.

Lễ ra mắt trung tâm phân loại mới lớn nhất của BEST Inc. tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á có sự tham gia của hai nghệ sĩ Cát Tường và Lê Dương Bảo Lâm. Chương trình được tổ chức trực tuyến, phát sóng trên fanpage BEST Express Vietnam, nối hai điểm cầu Bắc Ninh và TP HCM.

Tại TP HCM, các nghệ sĩ được theo dõi các hình ảnh, video về dây chuyền phân loại hàng hóa tự động và quy mô của trung tâm phân loại Bắc Ninh. Bên cạnh đó, MC và khách mời còn giao lưu trực tiếp với ông Đặng Đức Nam, Giám đốc khối quan hệ khách hàng của BEST để hiểu rõ hơn về quá trình vận hành của các công nghệ hiện đại được doanh nghiệp áp dụng tại trung tâm này.

Dàn khách mời lễ giới thiệu trung tâm phân loại hàng hóa Bắc Ninh của BEST Inc. tại TP HCM.

Là đối tác lâu dài của BEST Express, Lê Dương Bảo Lâm từng có cơ hội tham quan trực tiếp và ấn tượng với trung tâm phân loại của BEST Express tại TP HCM. Dù đã được mục sở thị quá trình vận hành và hiệu suất xử lý kiện hàng tốc độ cao tại trung tâm Củ Chi, song Dương Lâm vẫn ngạc nhiên bởi quy mô rộng lớn của trung tâm Bắc Ninh. Bên cạnh đó, anh cũng thể hiện sự kinh ngạc khi biết BEST Inc. đầu tư đến 5,5 triệu USD vào loạt máy móc, nhà xưởng hiện đại tại trung tâm phía Bắc.

"Lúc trước thăm Trung tâm phân loại ở Củ Chi, tôi đã suýt không đi nổi vì quá rộng. Nay trung tâm phân loại Bắc Ninh lại còn lớn hơn nhiều, diện tích đến 45.000 m2, tôi đề nghị BEST phải có xe điện chở khách mời tham quan chứ đi bộ thì thật sự không nổi", anh hài hước chia sẻ.

Đội ngũ nhân viên của BEST Express giới thiệu hệ thống phân loại tại đầu cầu trung tâm Bắc Ninh.

Trong khi đó, MC Cát Tường lại bày tỏ sự tiếc nuối hợp tác với BEST Express muộn hơn Lê Dương Bảo Lâm nên chưa có dịp trực tiếp tham quan các trung tâm phân loại hiện đại này. Dù chỉ xem online, chị vẫn ấn tượng với quy mô lớn và hiện đại của dây chuyền này.

Chị cho biết lúc khá tò mò làm sao gói hàng nhỏ chỉ tốn 0,5 giây để phân loại. Gói lớn kích thước phức tạp hơn cũng chỉ mất 2 giây để chia chọn xong. Mỗi giờ phân loại được hơn 50.000 đơn hàng, mỗi ngày có thể lên đến hàng triệu đơn. Với tốc độ nhanh và công suất lớn như thế, Cát Tường cũng bày tỏ nghi ngờ rằng liệu hàng hóa có đưa đến đúng nơi mà không xảy ra sai sót khi hoàn toàn không có con người can thiệp hay không.

Tuy nhiên sau khi chứng kiến những băng chuyền phân loại đa tầng của BEST hoạt động nhịp nhàng và nghe giải thích về quy trình phân chia hàng hóa, Cát Tường cảm thấy yên tâm và hài lòng khi đã chọn hợp tác cùng BEST Express trong suốt thời gian qua.

MC Cát Tường chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt trung tâm Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, hai nghệ sĩ tham gia chương trình còn nêu lên những trăn trở của các nhà bán hàng online. Trước khi sử dụng dịch vụ của BEST, họ thường nhận phản hồi không tốt từ khách hàng khi hàng giao chậm và hàng hóa hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

"BEST đã giúp chúng tôi giải quyết nỗi lo về các vấn đề trên và tôi tin nhiều chủ shop online khác cũng có trải nghiệm tương tự. Nhất là sau khi chứng kiến quy mô và công nghệ hiện đại tại các trung tâm phân loại hàng hóa, tôi tin BEST có thể tiếp tục phát triển và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa", Lê Dương Bảo Lâm cho hay.

Với nghệ sĩ Cát Tường, trước đây chị ấn tượng vì BEST hỗ trợ nhiệt tình, giao hàng nhanh và chăm sóc shop tốt. Tận mắt chứng kiến những dây chuyền công nghệ hiện đại tại hai trung tâm lớn nhất Đông Nam Á của BEST, chị càng thấy yên tâm giao phó hàng hóa cho doanh nghiệp vận chuyển này.

"Shop Family Cát Tường sẽ tiếp tục tin chọn và đồng hành cùng BEST trong tương lai, tôi mong BEST sẽ tiếp tục cố gắng để mang lại nhiều lợi ích cho các anh, chị, em bán hàng online như tôi và Dương Lâm", Cát Tường bày tỏ.

Ngoài ra, trong suốt chương trình, BEST Express cũng dành tặng nhiều phần quà là các thẻ cào điện thoại với giá trị cao nhất lên đến 500.000 đồng, tri ân các khách hàng, đối tác đã dành thời gian xem livestream, góp phần tạo kết nối thú vị giữa khách mời và khán giả.

"Việc vận hành các trung tâm này sẽ giúp tối ưu thời gian vận chuyển, bảo quản hàng hóa an toàn, giao chính xác đến tận tay người nhận. Trong tương lai, BEST sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện các dịch vụ áp dụng công nghệ cao để mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, toàn diện hơn cho các đối tác và khách hàng thân yêu của chúng tôi", đại diện BEST Express chia sẻ.

Thy An

Ảnh: BEST Express