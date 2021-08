Cát Tường Group kiến tạo không gian sống 'du lịch tại chỗ'

Cát Tường Group phát triển các dự án đa tiện ích, không gian sống gần gũi thiên nhiên, góp phần đáp ứng nhu cầu du lịch tại chỗ trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Theo đại diện Cát Tường Group, Covid-19 đã khiến nhiều người ở nhà trong một thời gian dài, vì vậy du lịch tại không gian sống là một nhu cầu thiết thực trong dịch. Do đó, bên cạnh yếu tố an cư thì việc đáp ứng được các tiện ích phục vụ tinh thần cư dân sẽ là điểm cộng lớn cho các dự án.

"Những sản phẩm kiến tạo không gian sống tích hợp nhiều tiện ích giúp trải nghiệm cảm giác 'du lịch tại chỗ' nhận nhiều quan tâm từ khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh", đại diện Cát Tường Group chia sẻ.

Toàn cảnh The Miracle - công viên tái hiện 7 kỳ quan cổ đại. Ảnh: Cát Tường Group

Nhiều năm qua, Cát Tường Group cũng đã phát triển nhiều dự án tích hợp các tiện ích đáp ứng nhu cầu du lịch ngay ngưỡng cửa cho khách hàng. Trong đó, nổi bật là công viên di sản thế giới tại Cát Tường Phú Sinh, hay công viên kiến trúc Phương Tây tại Cát Tường Phú Hưng, ...

Gần đây nhất, doanh nghiệp này đã phát triển khu đô thị Cát Tường Western Pearl tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với đa dạng tiện ích đáp ứng nhu cầu "du lịch tại chỗ".

Cụ thể dự án quy tụ nhiều điểm đến nội khu hấp dẫn như công viên The Miracle tái hiện 7 kỳ quan cổ đại với loạt công trình độc đáo mới lạ. Hay công viên The Wonderful quy mô gần 1 ha, lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng Harry Potter, với tòa lâu đài Hogwarts kỳ vĩ sẽ là thiên đường giải trí hấp dẫn cho cư dân, đặc biệt là trẻ em. Bên cạnh đó còn có công viên Rainbow, khu kinh tế đêm thương mại dịch vụ The Regina Khánh Ngọc...

Một góc công viên The Wonderful tại Cát Tường Western Pearl. Ảnh: Cát Tường Group

Anh Khánh Nam (ngụ tại TP Vị Thanh) nhận xét Cát Tường Western Pearl có lợi thế nhờ tích hợp nhiều cảnh điểm du lịch, thu hút du khách trong tương lai đảm bảo tiềm năng tăng trưởng kinh doanh, mua bán, cho thuê và hình thành dân cư tại khu đô thị.

Còn anh Khải Nguyên (cư dân Cát Tường Western Pearl) cho biết dù trong thời gian giãn cách nhưng gia đình anh vẫn tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành nhờ hệ thống 22 công viên bố trí trong khu đô thị.

"Cả nhà có thể hưởng làn gió mát từ dòng kênh xáng Xà No kế cận hay từ trên ban công phóng tầm mắt ngắm trọn những công viên chủ đề ngay trong nội khu", anh Nguyên nói.

Không gian trong lành bên dòng kênh xáng Xà No tại Cát Tường Western Pearl. Ảnh: Cát Tường Group

Phong Vân