Cát Tường Group hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Cát Tường Group chú trọng kiến tạo dự án với môi trường sống chất lượng, đa tiện ích, nhiều tiềm năng tăng trưởng, kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh.

Theo đại diện Cát Tường Group, năm 2015 thị trường bất động sản Long An bắt đầu sôi động, nhu cầu tìm mua nhà đất của người dân gia tăng. Tuy nhiên, nguồn cung tại đây lúc ấy chủ yếu là đất nền nhỏ lẻ nên dẫn đến rủi ro về pháp lý, giá cả khó kiểm soát. Nhiều dự án chỉ đơn thuần phân lô, bán nền. Việc tìm kiếm một nơi an cư chất lượng và an tâm về pháp lý là điều không dễ.

Giải pháp an cư

Với mong muốn đưa ra giải pháp an cư cho người dân có thu nhập trung bình, Cát Tường Group đã khai phá thị trường Long An bằng dự án Cát Tường Phú Thạnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

"Vẫn phân lô bán nền nhưng dự án được quy hoạch thành khu dân cư với nhiều tiện ích và có pháp lý rõ ràng. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã bán hết 100% sản phẩm, trong khi vẫn còn nhiều khách hàng có nhu cầu mua", đại diện Cát Tường Group chia sẻ.

Thành công của dự án đầu tay đã giúp công ty tạo dựng uy tín trên thị trường bất động sản Long An. Ông Nguyễn Thanh Hoàng - một trong những khách hàng đầu tiên của Cát Tường Group cho biết các dự án của chủ đầu tư này dù tích hợp nhiều tiện ích nhưng có mức giá phù hợp, phương thức thanh toán linh hoạt và khách hàng còn nhận được hỗ trợ cả vật liệu xây dựng.

"Dự án giúp công nhân, gia đình trẻ và những người dân thu nhập trung bình có cơ hội sở hữu chốn an cư đúng nghĩa", ông Hoàng nói.

Kiến tạo những khu đô thị bền vững

Tiếp đến Cát Tường Group tiếp tục tung ra thị trường hàng loạt dự án dân cư khác như Cát Tường Phú Nguyên, Cát Tường Phú Hoà, Cát Tường Phú Nam... Bên cạnh đó công ty hướng đến chiến lược kinh doanh phát triển bền vững bằng những khu đô thị hiện đại. Nổi bật là khu đô thị phức hợp cảnh quan hoàn chỉnh Cát Tường Phú Hưng đang triển khai tại vùng đất Bình Phước trù phú. Dự án thể hiện trọn vẹn triết lý kinh doanh của doanh nghiệp là lấy cư dân làm trung tâm, chú trọng cảnh quan môi trường và phát triển văn hóa, gắn kết cộng đồng.

Dự án Cát Tường Western Pearl. Ảnh: Cát Tường Group

Cát Tường Phú Hưng tạo lập một mô hình đô thị bền vững với đầy đủ các tiện ích phục vụ cho nhu cầu của cư dân từ y tế, giáo dục, vui chơi giải trí đến ăn uống, mua sắm, đi lại. Cư dân sống trong môi trường chất lượng với 48% diện tích dành xây dựng công viên cây xanh và hệ thống tiện ích cộng đồng. Đặc biệt, dự án có tới 8 công viên sinh thái rộng lớn, 15 công viên chức năng kiến tạo không gian xanh mát, trong lành.

Tại đây, công viên thế giới di sản kiến trúc The Destina, đại lộ danh nhân hay khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim đều là những tiện ích mang đậm tính văn hóa, giúp tăng tính giao lưu, gắn kết giữa cộng đồng dân cư. Với hệ tiện ích đa dạng, Cát Tường Phú Hưng đã nhận giải thưởng "Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu 2020" do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư bình chọn.

Để theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, một khu đô thị còn cần đáp ứng tốt tiềm năng kinh tế. Tại Cát Tường Phú Hưng, tam giác thương mại với những dãy phố thương mại, khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim và sắp tới là trung tâm thương mại Lucky Mall sẽ mở ra cơ hội kinh doanh buôn bán hoặc cho thuê thúc đẩy tiềm năng gia tăng giá trị cho bất động sản nơi đây. Hay tại Cát Tường Western Pearl (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), khu kinh tế đêm, những dãy phố thương mại và các công viên độc đáo đang là những cảnh điểm du lịch hấp dẫn tại địa phương. Khi các tiện ích đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy các hoạt động giao thương tại dự án và các vùng lân cận, kỳ vọng biên độ lợi nhuận của sản phẩm sẽ tăng trưởng tốt trong dài hạn.

Công viên sinh thái tại dự án Cát Tường Phú Hưng. Ảnh: Cát Tường Group

Giá bán hợp túi tiền và chính sách linh hoạt cũng là điểm cộng tại các dự án của Cát Tường Group. Đơn cử, người mua sản phẩm nhà phố và đất nền tại Cát Tường Phú Hưng chỉ cần thanh toán 35% giá trị để sở hữu sản phẩm; hưởng chiết khấu ưu đãi cùng nhiều quà tặng hấp dẫn như viên kim cương trị giá 10 triệu đồng khi mua một sản phẩm. Người mua từ hai sản phẩm thì mỗi sản phẩm sẽ nhận viên kim cương trị giá 20 triệu đồng. Đồng thời, chủ đầu tư còn tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng khi mua các sản phẩm của block A cùng cơ hội nhận gói vật liệu xây dựng trị giá 150 triệu đồng cho khách hàng.

"Chúng tôi tâm niệm dự án thành công không phải là bán hết sản phẩm mà là nơi thu hút người có nhu cầu ở thực, cư dân sống trong môi trường chất lượng, mỗi sản phẩm sẽ được xem là 'của để dành' giá trị cho khách hàng và đem lại những giá trị bền vững cho cư dân, cộng đồng và xã hội", đại diện Cát Tường Group khẳng định.

Quỳnh Phan