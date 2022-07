Cát Tường Group được vinh danh tại Dot Property Viet Nam 2022

Ngày 28/7, Cát Tường Group nhận giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản kiến tạo cộng đồng tốt nhất Việt Nam năm 2022".

Giải "Nhà phát triển bất động sản kiến tạo cộng đồng tốt nhất Việt Nam năm 2022" (Best Community Developer Viet Nam 2022) được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Uy tín của chủ đầu tư, yếu tố xanh và bền vững trong phát triển dự án bất động sản, đóng góp cho sự phát triển kinh tế địa phương, góp phần phát triển văn hoá xã hội. Thông qua giải thưởng này, Cát Tường Group mong muốn một lần nữa khẳng định vị thế thương hiệu "bất động sản nhân văn - bền vững" với hành trình 11 năm không ngừng đổi mới và hoàn thiện.

"Một đô thị đáng sống đúng nghĩa không chỉ đáp ứng tốt các chỉ tiêu về kiến trúc, chất lượng, không gian sống, tiện ích... mà hơn hết việc xây dựng một cộng đồng văn minh, với yếu tố cốt lõi hướng đến con người sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của khu đô thị đó", đại diện Cát Tường Group chia sẻ.

Vị này cũng nhấn mạnh, đây cũng là lý do những dự án do đơn vị đầu tư và phát triển đều mang giá trị nhân văn cho cộng đồng, bởi hơn cả một dự án, giá trị mà Cát Tường Group tạo dựng thể hiện qua "chỉ số hạnh phúc" của cư dân.

Ông Nguyễn Quốc Thảo - đại diện Cát Tường Group nhận giải thưởng "Best Community Developer Viet Nam 2022". Ảnh: Cát Tường Group

Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2022, Cát Tường Group còn được xướng tên trong hạng mục giải thưởng "Dự án khu công nghiệp phát triển bền vững tốt nhất" (Best Sustainable Industrial Development), dành cho dự án Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông - Aurora IP (Nam Định).

"Đây là động lực thúc đẩy để Cát Tường Group phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình đối với sự phát triển của ngành dệt may. Tập đoàn cam kết sẽ luôn theo đuổi sứ mệnh phát triển khu công nghiệp dệt may xanh - sạch - bền vững đầu tiên tại Việt Nam", đại diện đơn vị khẳng định.

Ông Vũ Đình Nguyên - đại diện Cát Tường Group nhận giải thưởng "Best Sustainable Industrial Development Viet Nam 2022". Ảnh: Cát Tường Group

Với "cú đúp" giải thưởng "Best Community Developer Viet Nam 2022" và "Best Sustainable Industrial Development", Cát Tường Group khẳng định đây là chiến thắng lớn và là niềm tự hào đối với Tập đoàn và toàn thể cán bộ, công nhân viên. Đơn vị cũng kỳ vọng, giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2022 sẽ tiếp tục góp phần nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh và là cơ sở vững chắc để khách hàng lựa chọn các sản phẩm do Cát Tường Group đầu tư và phát triển.

Các đại diện của Cát Tường Group nhận 3 giải thưởng tại Dot Property Awards Viet Nam 2022. Ảnh: Cát Tường Group

Cát Tường Group được biết đến là nhà đầu tư, phát triển bất động sản uy tín, chuyên nghiệp trên thị trường bất động sản Việt Nam. Thời gian qua, đơn vị đã đầu tư, xây dựng các dự án, khu đô thị có hạ tầng hoàn thiện, tiện ích dịch vụ đầy đủ, góp phần vào công cuộc phát triển diện mạo các đô thị trẻ trên khắp cả nước.

Có thể kể đến các dự án: Cát Tường Phú Hòa, Cát Tường Phú Nguyên, Cát Tường Phú Thạnh, Cát Tường Phú Nam, Cát Tường Phú Sinh, cho đến các khu đô thị bài bản tại các đô thị trung tâm tỉnh giàu tiềm năng phát triển như Cát Tường Phú Hưng (TP Đồng Xoài, Bình Phước), Cát Tường Western Pearl (TP Vị Thanh, Hậu Giang), hay khu dân cư mang phong cách Nhật Bản - Cát Tường Park House (Chơn Thành, Bình Phước)... Ngoài ra, Cát Tường Group còn phát triển mảng bất động sản công nghiệp với dự án tiêu biểu là Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông - Aurora IP (Nam Định).

Thu Hương