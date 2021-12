Cát Tường, Dương Lâm kinh ngạc trước dây chuyền tự động của BEST Express

Dương Lâm đưa Cát Tường ghé thăm trung tâm BEST Express phân loại hànag hóa chủ yếu bằng băng chuyền, máy móc, công nghệ hiện đại, tiết kiệm chi phí nhân sự.

Vào lúc 19h ngày 11/12, Lê Dương Bảo Lâm và Cát Tường đã có chuyến ghé thăm trung tâm phân loại của BEST Express tại Củ Chi (TP HCM) để mục sở thị công tác chuẩn bị chỉnh chu và tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên, sẵn sàng phục vụ khách hàng mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Tại đây, hai nghệ sĩ được đại diện của BEST hướng dẫn tham quan toàn bộ quy trình phân loại hàng hóa và các công nghệ tự động. Đây là hành trình thứ hai của họ trong chuỗi chương trình tri ân "Cảm ơn vì sự kết nối" dành cho đối tác, khách hàng và nhân viên của BEST xuyên suốt tháng 12.

Nghệ sĩ Cát Tường và Lê Dương Bảo Lâm tham quan trung tâm phân loại TP HCM với sự hướng dẫn của anh Lê Trọng Hoàng (trái), Quản lý trung tâm.

Lần đầu được mục sở thị toàn bộ quy trình tại trung tâm phân loại của BEST, nghệ sĩ Cát Tường không khỏi kinh ngạc vì quy mô hoành tráng và hiện đại tại đây. Trung tâm phân loại Củ Chi có diện tích 40.000 m2. Nhà xưởng đang khai thác 15.500 m2. Tổng vốn đầu tư xây dựng lên đến 8 triệu USD. Tương tự trung tâm Bắc Ninh, nơi đây trang bị dây chuyền hiện đại, phân loại tự động bằng công nghệ và băng chuyền. Tính đến hiện tại, đây là hai trung tâm quy mô lớn nhất của tập đoàn BEST Inc. tại khu vực Đông Nam Á.

"Nghe nhân viên BEST Express giới thiệu về quy mô khai thác đã cảm thấy nơi này rất rộng lớn rồi. Nhưng tôi không ngờ khi đến tận nơi mới thật sự choáng ngợp vì diện tích lớn và hệ thống dây chuyền quá hoành tráng. Đúng như lời Dương Lâm nói trước đó, có lẽ phải cần đến xe điện hoặc phương tiện chuyên chở mới đi hết mọi ngóc ngách tại đây", Cát Tường hóm hỉnh chia sẻ.

Lê Dương Bảo Lâm cũng tỏ ra thích thú khi được chứng kiến toàn bộ quá trình tiếp nhận và trung chuyển kiện hàng tại đây. Lần trước anh đến thăm buổi trưa, không phải giờ cao điểm xử lý hàng hóa, hệ thống hoạt động không sôi nổi bằng. Được quan sát cảnh hàng về tấp nập, xe tải ra vào từng đoàn, Dương Lâm mới nhận biết công suất xử lý của trung tâm lớn cỡ nào.

Anh Lê Trọng Hoàng, Quản lý tại trung tâm phân loại TP HCM, là hướng dẫn viên của Cát Tường và Dương Lâm trong lần tham quan này. Anh hy vọng rằng qua những chuyến đi thế này, khán giả và khách hàng có thể quan sát toàn bộ quá trình phân loại, chia chọn hàng hóa của hệ thống BEST Express. Đặc biệt là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội ngũ để mang đến dịch vụ tốt nhất vào dịp cao điểm mua sắm cuối năm. Từ đó, các đối tác có thể yên tâm hơn rằng BEST luôn đảm bảo an toàn, cẩn thận trong mọi khâu và luôn nỗ lực rút ngắn thời gian giao hàn đến tận tay người dùng. Nhất là những dịp sale lớn như 12/12.

Anh Hoàng còn đặc biệt đưa Dương Lâm và Cát Tường đến quan sát khu vực băng chuyền tự động đai chéo, có nhiệm vụ chia chọn hàng dưới 3 kg. Hai nghệ sĩ ấn tượng khi mỗi kiện hàng chỉ mất 0,5 giây để hoàn thành khâu phân loại. Hệ thống ma trận đa tầng phân loại hàng lớn hơn 3 kg, kích thước phức tạp cũng chỉ mất 2 giây.

Bộ đôi nghệ sĩ cùng đại diện BEST Express tại khu phân loại hàng hóa dưới 3 kg.

"Hệ thống nhiều băng chuyền hoạt động cùng lúc, phân tầng và vận hành nhịp nhàng kể cả trong giờ cao điểm khiến tôi thật sự ấn tượng. Tôi đã thử bấm đồng hồ, đúng là BEST chỉ mất 0,5 giây chia chọn kiện hàng nhỏ và 2 giây cho kiện hàng lớn. Nay tôi đã hiểu vì sao trung tâm này có thể phân loại hàng triệu đơn hàng mỗi ngày", Cát Tường chia sẻ. Sau buổi tham quan, Cát Tường cho biết thêm sẽ tiếp tục tin tưởng dịch vụ của BEST, đồng thời hứa hẹn mang đến nhiều ưu đãi cho khách hàng dịp cuối năm.

Đại diện BEST Express cho biết tất cả thao tác chia chọn, quét mã, vận chuyển... bên trong trung tâm đều do máy móc phụ trách. Đội ngũ công nhân chỉ giám sát và không hề đụng vào hàng hóa. Hệ thống giúp tiết kiệm nhân lực, đồng thời tăng tỷ lệ chính xác và hạn chế sai sót so với phương thức thủ công.

Cụ thể hơn, một đơn hàng sau khi tiếp nhận sẽ được hệ thống quét mã vạch, cân đo tự động, ghi nhận thông tin sau khi chia chọn và tự động chuyển tới những đúng khu vực tại khu xuất hàng. Hệ thống khí nén và đẩy trang bị trên các băng chuyền cũng giúp bảo vệ kiện hàng an toàn suốt quá trình phân chia, kể cả những kiện hàng lớn.

"Shop tôi đã gắn bó với dịch vụ vận chuyển của BEST Express từ lâu. Đến nay, hàng hóa đều được phân chia, vận chuyển chính xác với tỷ lệ phát hàng thành công cao. Khách hàng đều đánh giá cao dịch vụ vận chuyển của shop khiến tôi yên tâm hơn nhiều", Dương Lâm cho hay.

Chuyến tham quan được phát livestream trực tiếp trên trang fanpage BEST Express Vietnam và trang cá nhân của hai nghệ sĩ, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Ngoài giới thiệu về trung tâm, trong suốt buổi livestream, mọi thắc mắc của hai nghệ sĩ cùng khán giả đều được đại diện BEST trả lời chi tiết. Doanh nghiệp còn đặc biệt dành tặng hàng chục thẻ cào mệnh giá cao đến 500.000 đồng, thay cho lời cảm ơn đến khán giả đã quan tâm, theo dõi và tương tác suốt chương trình.

Thẻ cào điện thoại được phát ngẫu nhiên liên tục dành cho khán giả may mắn xuyên suốt chương trình với giá trị lớn nhất lên đến 500.000 đồng.

Chuỗi chương trình tri ân "Cảm ơn vì sự kết nối" của BEST Express vẫn còn tiếp nối với nhiều hoạt động đa dạng khác như: đến thăm và tặng quà shop online, đối tác nhượng quyền của BEST; trò chuyện cũng nhân viên văn phòng; hoạt động ưu đãi và thiện nguyện trong những ngày cuối năm. Trong đó, thử thách "Chia sẻ hay, rinh ngay quà BEST" vẫn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 18/12 với hàng chục phần quà với tổng trị giá đến hàng chục triệu đồng.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019 với việc thu mua công ty Vincapital Việt Nam, BEST Express không ngừng xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ phủ sóng khắp 63 tỉnh, thành. Hiện BEST sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động quy mô lớn, nhỏ trên toàn quốc. Công suất xử lý đơn hàng lên đến hơn 1,8 triệu đơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, BEST đã phát triển mô hình nhượng quyền bưu cục với tiêu chí "Trao quyền làm chủ, làm giàu cuộc sống", giúp các nhà đầu tư thử sức khởi nghiệp và xây dựng mạng lưới giao hàng tại địa phương trong thời gian ngắn với mức chi phí đầu tư tối ưu.

Thy An

Ảnh: BEST Express