Cất nóc tòa tháp đôi căn hộ Essensia Sky

Chủ đầu tư Phú Long cất nóc tháp đôi 26 tầng Essensia Sky nằm trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn, vượt tiến độ 60 ngày, bắt đầu chuyển sang thi công điện, cảnh quan.

Sự kiện diễn ra ngày 28/10 tại công trường dự án, với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư, đơn vị tổng thầu và các đối tác thi công. Theo Phú Long, việc cất nóc đánh dấu giai đoạn hoàn thành phần kết cấu, chuyển sang thi công nội thất và cảnh quan, hướng tới bàn giao vào quý IV/2026.

Ông Anthony Simon Dowden, Phó tổng giám đốc Phú Long, cho biết dự án được triển khai với hơn 900 kỹ sư và công nhân, tổng cộng hơn 10.000 giờ lao động. "Chúng tôi tự hào khi dự án vượt tiến độ đề ra và hướng tới bàn giao cho khách hàng vào năm sau, kỳ vọng tạo nêng không gian sống xanh, nhân văn", ông Dowden nói.

Lễ cất nóc dự án, sáng 28/10. Ảnh: Phú Long

Theo tổng thầu, công trình được thi công theo quy trình kiểm soát chất lượng quốc tế, trải qua hơn 1.000 lần kiểm tra vật liệu và cấu kiện, cùng bốn vòng nghiệm thu độc lập. Tỷ lệ hạng mục hoàn thiện đạt chuẩn hoặc vượt chuẩn chiếm 99,99%. Dự án cũng đảm bảo tiêu chí an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Khởi công ngày 10/9/2024, sau hơn 424 ngày (hơn 14 tháng) thi công liên tục, Essensia Sky đã hoàn thiện phần thô và đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Công trình nằm trên trục Nguyễn Hữu Thọ, kết nối trực tiếp trung tâm TP HCM, liền kề đại lộ Nguyễn Văn Linh và tuyến Metro số 4, thụ hưởng hệ thống hạ tầng và tiện ích hoàn chỉnh của khu Nam. Trong bán kính 2-3 km, cư dân dễ dàng tiếp cận trường quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, bến du thuyền và khu vui chơi giải trí.

Toàn cảnh buổi lễ cất nóc trên tầng cao nhất Essensia Sky. Ảnh: Phú Long

Dự án gồm hai tháp cao 26 tầng, 424 căn hộ và penthouse, do Tange Associates (Nhật Bản) thiết kế. Khu căn hộ theo đuổi mô hình "sống xanh - sống khỏe", ứng dụng các giải pháp vật liệu và công nghệ bền vững như bê tông hấp thụ CO2 CarbonCure, sơn và kính thân thiện môi trường, hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời và lọc nước uống tại vòi.

Nhờ định hướng phát triển bền vững, Essensia Sky đạt chứng chỉ EDGE của IFC - World Bank, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tối ưu chi phí vận hành.

Dự án Essensia Sky trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Phú Long

Dự án dành phần lớn diện tích cho mảng xanh và các tiện ích chăm sóc sức khỏe, gồm hồ khoáng nóng Onsen, hồ bơi vô cực, vườn thiền, đường chạy bộ và khu gym - spa. Essensia Sky cũng là bất động sản hàng hiệu đầu tiên tại TP HCM do WorldHotels vận hành, áp dụng tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế.

Theo đại diện chủ đầu tư, khi hoàn thành, Essensia Sky sẽ bổ sung thêm nguồn cung căn hộ xanh chất lượng cao cho khu Nam TP HCM, hướng tới cộng đồng cư dân theo đuổi lối sống cân bằng, thân thiện môi trường.

Hoài Phương