Cất nóc tòa căn hộ đầu tiên dự án Hanoi Melody Residences

Hà NộiLễ cất nóc tòa căn hộ NO4 dự án Hanoi Melody Residences tại Tây Nam Linh Đàm diễn ra sáng ngày 11/8.

Sau lễ cất nóc, chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh thi công, hướng tới mục tiêu bàn giao vào quý IV/2026. Tòa NO4 cũng đang thi công cơ điện, phòng cháy chữa cháy tại tầng 6-7, xây tường đến tầng 9.

Hai tòa khác của dự án là NO2 và NO3 cũng đã hoàn tất đổ bê tông sàn tầng 25. Công tác xây tường cũng được hoàn thiện lần lượt tới tầng 11 và tầng 10.

Cùng với tiến độ, chủ đầu tư ưu tiên chất lượng xây dựng. Tất cả công đoạn thi công đều được thực hiện theo quy trình chuẩn, dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm. Hanoi Melody Residences được kỳ vọng sẽ hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng cũng như cam kết từ chủ đầu tư.

Tòa NO4 dự án Hanoi Melody Residences cất nóc sáng 11/8. Ảnh: Hanoi Melody Residences

Tọa lạc trên khu đất rộng hơn 3 ha tại trung tâm khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (quận Hoàng Mai cũ), Hanoi Melody Residences sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng với trường mầm non quy mô gần 3.000 m2, công viên trẻ em, bể bơi phong cách resort gần 1.000 m2, khu thể thao đa năng, dãy shophouse khối đế, 3 tầng hầm đỗ xe thông minh...

Dự án cung cấp gần 2.000 căn hộ đa dạng diện tích 68 - 145 m2, linh hoạt từ hai phòng ngủ, hai phòng ngủ đa năng đến ba phòng ngủ. Mỗi căn hộ đều được thiết kế cửa sổ lớn và ban công rộng, giúp tối ưu gió trời và ánh sáng tự nhiên. Cư dân có thể phóng tầm nhìn bao quát hồ Linh Đàm, công viên Yên Sở...

Về kết nối, từ dự án thuận tiện tới trung tâm Thủ đô nhờ gần kề tuyến vành đai 3, quốc lộ 1A và tuyến đường sắt đô thị. Khu vực này còn được bao quanh bởi hệ thống trường học liên cấp, từ mầm non đến trung học, đáp ứng nhu cầu giáo dục cho các gia đình có con nhỏ.

Hanoi Melody Residences có mức giá từ 69 triệu đồng mỗi m2, đã được cấp sổ hồng toàn khu. Chủ đầu tư kỳ vọng, sau khi hoàn thiện, dự án sẽ đón hàng nghìn cư dân về an cư, hình thành cộng đồng văn minh.

Song Anh