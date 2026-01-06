Cắt khóa đột nhập nhà dân, trộm tài sản tiền tỷ

An GiangLê Bình Yên, 36 tuổi, dùng kìm cắt khóa, đột nhập vào nhà người phụ nữ ở phường Long Xuyên, lấy trộm vàng và tiền trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Chiều 6/1, Công an phường Long Xuyên cho biết đã bắt Lê Bình Yên, nghiện ma túy và từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Lê Bình Yên tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, rạng sáng 1/1, phát hiện căn nhà tại khóm Đông Thịnh 8 khóa cửa ngoài, Yên dùng kìm cắt khóa đột nhập. Anh ta lục lọi lấy được hơn 10 cây vàng 9999, một đồng hồ đeo tay và 40 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo của bị hại, công an vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm và mời Yên về trụ sở làm việc. Khám xét phương tiện và nơi ở của Yên, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản và đồ vật liên quan.

Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra.

An Minh - Tiến Tầm