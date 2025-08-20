Cắt giảm một phần ba thời gian cấp phép xây nhà riêng lẻ

Thời gian cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà riêng lẻ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, hiệu lực từ ngày 18/8.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình vừa phê duyệt phương án cắt giảm thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Trong đó, nhiều thủ tục hành chính thuộc hoạt động xây dựng được giảm 25-75% lệ phí và thời gian thực hiện, áp dụng từ ngày 18/8.

Đơn cử, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới với công trình cấp III, IV được cắt giảm 25%, từ 20 ngày xuống 15 ngày, còn nhà ở riêng lẻ được giảm 1/3 thời gian còn 10 ngày.

Việc cắt giảm áp dụng cho cả thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng, cấp phép sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình. Thẩm quyền giải quyết được chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã với lộ trình thực hiện từ 2025 đến 2026.

Quy định này được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục trong lĩnh vực xây dựng - một trong những rào cản lớn với quá trình phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản cũng như các dự án hạ tầng trên cả nước.

Theo Luật Xây dựng 2014, thời gian cấp phép xây dựng phụ thuộc vào loại hình công trình. Với nhà ở riêng lẻ, thời gian cấp phép là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; còn các công trình khác, thời gian cấp phép là 20 ngày làm việc. Thủ tục xin cấp phép xây dựng gồm 4 bước và thời hạn giải quyết cấp phép không quá 15 ngày.

Thủ tục lĩnh vực xây dựng Quy định mới Quy định cũ - Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Lệ phí: 90.000 đồng 300.000 đồng - Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Lệ phí: 45.000 đồng 150.000 đồng - Đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Lệ phí: 90.000 đồng - Thời gian giải quyết: 15 ngày - Lệ phí: 300.000 đồng - Thời gian: 25 ngày - Cấp phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài - Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài - Lệ phí: 500.000 đồng - Thời gian: 10 ngày - Lệ phí: 2.000.000 đồng - Thời gian: 20 ngày - Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/báo cáo điều chỉnh - Thời gian: 25 ngày - Giảm thủ tục thẩm định với công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp cấp III - Thời gian: 35 ngày - Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - Giảm thủ tục thẩm định với công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp cấp III - Cấp phép xây dựng/điều chỉnh giấy phép xây dựng với công trình đặc biệt, cấp I và II - Cấp phép sửa chữa, cải tạo hoặc di dời - Thời gian: 15 ngày 20 ngày - Cấp mới/điều chỉnh/cấp lại giấy phép xây dựng với công trình III, IV và nhà ở riêng lẻ - Cấp phép sửa chữa, cải tạo hoặc di dời - Với công trình: 15 ngày - Với nhà ở riêng lẻ: 10 ngày - Với công trình: 20 ngày - Với nhà ở riêng lẻ: 15 ngày - Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng - Bỏ thủ tục hành chính

Với lĩnh vực nhà ở, quy định mới bỏ thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua nhà xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân nhằm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tạo lập quỹ nhà xã hội.

Thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở không thuộc tài sản công hoặc nhà ở trong dự án do UBND cấp tỉnh chấp thuận được giảm thời gian giải quyết xuống còn 30 ngày.

Với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quy định mới bỏ nhiều thủ tục hành chính như cấp phép mới hoặc cấp lại hoạt động cho sàn giao dịch.

Bộ Xây dựng và đơn vị liên quan được giao cân nhắc phương án một văn bản sửa nhiều văn bản để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nêu trên.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần chỉ đạo cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng cho các công trình nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tại công điện ngày 29/5, Bộ Xây dựng được yêu cầu khẩn trương rà soát, đơn giản hóa 361 thủ tục hành chính và 447 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý. Mục tiêu là cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết, chi phí tuân thủ và điều kiện kinh doanh trong năm nay.

Ngọc Diễm