Dù phụ bị bung ra ngoài ý muốn và vướng vào đuôi máy bay, buộc VĐV ở Australia phải cắt dây để thoát hiểm, sau đó bung dù chính tiếp đất an toàn.

Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB) ngày 11/12 công bố kết quả điều tra và video vụ người nhảy dù bị vướng vào cánh máy bay khi trình diễn trên bầu trời sân bay Tully, bang Queensland, hồi tháng 9.

Màn nhảy dù là một phần của sự kiện Big Ways at the Beach, quy tụ các VĐV nhảy dù giàu kinh nghiệm. Có 17 VĐV trên chiếc máy bay Cessna Caravan, sẵn sàng cho "màn nhảy dù theo đội hình 16 người" từ độ cao gần 4.600 mét.

Trong video do ATBS công bố, khi VĐV đầu tiên trèo ra cửa máy bay để chuẩn bị thực hiện cú nhảy, phần tay nắm của dù dự phòng đã bị giật ra và đập vào cánh đuôi ngang của máy bay, khiến dù bung ra ngoài ý muốn.

Cắt dù để thoát hiểm vì vướng vào đuôi máy bay VĐV nhảy dù bị mắc kẹt ở đuôi máy bay, trong sự kiện tại Australia, ngày 20/9. Video: ATBS

Góc quay từ camera gắn dưới cánh máy bay cho thấy chiếc dù màu cam bung ra, quấn chặt vào cánh đuôi ngang máy bay và cuốn theo nam VĐV treo lơ lửng bên dưới. Một người khác đang bám vào cửa máy bay cũng bị hất văng và rơi xuống dưới.

Trong tình thế hiểm nghèo, VĐV mắc kẹt đã dùng dao gấp cắt từng sợi dây dù phụ để tự giải thoát. Anh sau đó bung dù chính, nhưng phần còn lại của dù phụ vẫn vướng vào dây, tiếp tục gây ra nguy hiểm.

VĐV này đã bình tĩnh xử lý, lấy lại kiểm soát dù chính và tiếp đất an toàn, chỉ bị thương nhẹ sau sự cố.

Angus Mitchell, quan chức cấp cao của ATBS, cho biết phi công ban đầu nhận thấy máy bay đột ngột "chúc mũi lên" và tốc độ giảm nhanh chóng. Tưởng động cơ gặp vấn đề, phi công đã đẩy cần điều khiển, tăng ga để phản ứng. Khi được thông báo có VĐV mắc kẹt ở đuôi, phi công đã giảm tốc.

ATBS xác định máy bay không được xếp tải đúng quy định, dù làm rõ đây không phải nguyên nhân sự cố.

"Việc mang theo một con dao gấp, dù đây không phải là trang bị bắt buộc, có thể giúp cứu mạng VĐV trong trường hợp dù dự phòng bung sớm", Mitchell nói.

Đức Trung (Theo ABC 7 News)